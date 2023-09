Kritt $ 10 Remise op der PC Versioun vum Mortal Kombat 1

By

Dir kënnt e puer Suen spueren wann Dir d'PC Versioun vum Mortal Kombat 1 kaaft. Händler wéi Newegg a Green Man Gaming bidden eng $10 Remise op Virbestellunge fir de Windows PC iwwer Steam Versioun vum Spill.

Bei Newegg, gitt einfach de Code PPXDSEP wärend der Kasse fir eng 15% Präisreduktioun ze gesinn. Wann Dir léiwer bei Green Man Gaming Shopping wëllt, braucht Dir net emol e Rabattcode; der $ 10 Remise scho sinn. Ausserdeem, Green Man Gaming bitt och 15% op der Premium Editioun vum Spill, déi fréi Zougang, In-Game Kosmetik a Währung enthält.

Leider huet NetherRealm Studios, den Entwéckler vum Spill, net bestätegt ob Mortal Kombat 1 op Steam Deck beim Start verfügbar ass. Wéi och ëmmer, onofhängeg vum Apparat deen Dir benotzt fir d'Spill ze spillen, vergewëssert Iech datt Dir genuch Späicherplatz hutt well et ganz 100 GB erfuerdert. Dëst ass am Aklang mam Trend fir d'Erhéijung vun de Spillinstallatiounsgréissten.

Also, wann Dir e PC Gamer sidd an e Fan vun der Mortal Kombat Franchise, verpasst net dës Remise. Kritt Är Kopie vum Mortal Kombat 1 a maacht Iech prett fir eng actiongepackt Kampferfarung.

Definitiounen:

- Virbestellung: eng Bestellung fir en Artikel ze maachen ier en offiziell verëffentlecht gëtt oder ze kafen ass.

- Remise Code: e Code dee kann während engem Akaf aginn ginn fir eng Präisreduktioun ze kréien.

- Kosmetik am Spill: virtuell Elementer oder Verbesserungen déi d'Erscheinung vu Personnagen oder Objeten an engem Videospill änneren.

- Währung: virtuell Währung benotzt an engem Spill fir Artikelen oder Upgrades ze kafen.

