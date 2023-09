Eng Zukunft bauen mat Multiqualifizéierten Roboteren

By

De Lerrel Pinto, e Computerwëssenschaftler vun der New York University, gouf als ee vun den MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35 unerkannt. De Pinto säi Fokus ass op d'Schafe vu Roboteren déi e méi integralen Deel vun eisem Liewen kënne sinn andeems se Aufgaben iwwer just Vakuum maachen. Hien zielt Roboter z'entwéckelen déi mat Aufgaben, Altersfleeg, Rehabilitatioun hëllefe kënnen a präsent sinn wann néideg.

Wéi och ëmmer, Training multiqualifizéiert Roboteren erfuerdert eng bedeitend Quantitéit un Daten. Fir dës Erausfuerderung unzegoen, benotzt de Pinto eng Technik déi selbst iwwerwaacht Léieren genannt gëtt. Dës Approche beinhalt Roboteren déi Daten sammelen wéi se léieren, wat hinnen erlaabt hir Fäegkeeten autonom ze verbesseren. Seng Aarbecht an dësem Beräich ass héich gelueft ginn a gëtt als e bedeitende Schrëtt an der Kombinatioun vu Maschinnléieren a Robotik ugesinn.

De Pinto erkennt datt rezent Fortschrëtter an der AI, besonnesch grouss Sproochmodeller, staark op grouss Datesets ofgeleet vum Internet ofgeleet hunn. Wéi och ëmmer, dës Approche ass net machbar fir Roboter ze trainéieren. Am Géigesaz zu selbstfueren Autoen, déi Daten aus Millioune Stonnen op der Strooss sammelen, erfuerderen Haushaltsroboter Stonnen vu Footage, déi verschidden Aufgaben a verschiddenen Astellungen duerstellen.

Am Joer 2016 huet de Pinto e Meilesteen erreecht andeems hien de weltgréisste Robotikdatenset op der Welt erstallt huet, wou Roboter hir Trainingsdaten generéiert a markéiert hunn ouni mënschlech Iwwerwaachung. Zënterhier hunn hien a seng Kollegen Léieralgorithmen entwéckelt, déi Roboter erlaben ze verbesseren andeems se aus Feeler léieren. Feeler, sou wéi e Roboterarm ëmmer erëm net en Objet ze begräifen, kënne benotzt ginn fir Modeller ze trainéieren déi et fäerdeg bréngen d'Aufgab auszeféieren.

Eng aner Approche, déi Pinto exploréiert, beinhalt d'Mimikatioun vu mënschlechen Handlungen. Andeems Dir d'Mënschen op Dieren observéiert, léiere Roboter et selwer ze maachen a kontinuéierlech un hiren Dateset ze addéieren. Wat méi Dieren si Zeien hunn d'Mënschen opzemaachen, wat méi héich hir Chancen fir nei Dieren erfollegräich opzemaachen.

Dem Pinto säin aktuelle Projet beinhalt d'Rekrutéierung vun Fräiwëlleger fir Videoe vu sech selwer opzehuelen, déi verschidden Objeten an hiren Heiser manipuléieren mat Smartphones op preiswerte Tools montéiert. Dës Datesammlung, kombinéiert mat effizienten Léieralgorithmen, erlaabt Roboteren dexterous Behuelen mat minimaler Trainingszäit ze léieren.

Andeems de Roboter hire "grousse Sproochmodell Moment" gëtt, zielt de Pinto eng nei Ära an der AI opzemaachen. Seng Iwwerzeegung ass datt d'Intelligenz geduecht ass fir Bewegung a Verännerung an der Welt ze bréngen, eng Kapazitéit déi vu kierperleche Kreaturen wéi Roboteren besat ass.

