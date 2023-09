D'Zukunft vun der Coral Restauratioun: Technologie benotze fir eis Reefs ze retten

De Marinebiolog Taryn Foster, deen an den Abrolhos Inselen virun der Küst vu Western Australia schafft, huet déi zerstéierend Auswierkunge vum Klimawandel op Koralleriffe gesinn. Wéi d'Steigerung vun Temperaturen an d'Ozean-Acidéierung dës delikat Ökosystemer bedroht, hunn traditionell Korallenrestauratiounsefforte gekämpft fir mam Tempo vun der Zerstéierung ze halen. Wéi och ëmmer, Foster an hir Team pionéieren eng nei Approche déi Robotik a kënschtlech Intelligenz kombinéiert fir beschiedegt Riff méi séier an effizient erëmbeliewen.

Koralleriffer, besteet aus klengen Organismen genannt Polypen, bidden e Liewensraum fir méi wéi e Véierel vun de Marinearten. Awer wéi d'Ozeanen waarm a méi sauer ginn, ginn d'Korallen ëmmer méi vulnérabel fir Krankheeten an Doud. E puer Wëssenschaftler viraussoen datt bis 2070 d'Koralleriffer komplett verschwannen kënnen.

Dem Foster seng innovativ Approche implizéiert Korallefragmenter a kleng Stecker ze graféieren, déi dann an eng speziell entworf Basis aus Kalksteinbeton gesat ginn. Dëse Prozess ëmgeet e puer Joer Kalkifizéierungswachstum, sou datt d'Korallen méi séier wuessen a bléien.

Fir de Restauratiounsprozess weider ze beschleunegen, huet de Foster sech mat der Ingenieurssoftwarefirma Autodesk zesummegeschafft. Zesummen trainéiere si eng kënschtlech Intelligenz fir kollaborativ Roboteren ze kontrolléieren. Dës Robotere kënnen repetitive Aufgaben ausféieren, wéi zB Grafting oder Coral Fragmenter op d'Some Plugs, mat Präzisioun an Effizienz. D'Robotere sinn och mat Visiounssystemer ausgestatt fir d'Verännerlechkeet a Korallenformen z'erkennen an ze handhaben.

Obwuel d'Resultater bis elo villverspriechend waren, ginn et nach ëmmer Erausfuerderunge fir ze iwwerwannen. Ëmgank mat liewegen Korallen delikat, potenziell op engem bewegt Boot, stellt logistesch Schwieregkeeten. Schutz vun vulnérabel elektronesch Komponenten aus Salzwaasser Schued ass eng aner Suerg. Zousätzlech mussen déi héich Käschte vun dëser Technologie ugeschwat ginn.

Fir dës Erausfuerderungen unzegoen, plangt dem Foster seng Startupfirma, Coralmaker, Biodiversitéitskreditter auszeginn, ähnlech wéi Kuelestoffkreditter, fir Nofro vun der Tourismusindustrie ze generéieren. Si entdecken och Partnerschafte mat Organisatiounen wéi den Australian Institute of Marine Science (AIMS), deen Methode wéi Korallen Aussaat fir méi grouss Restauratiounsaarbechten fuerscht.

Aner innovativ Initiativen, déi berécksiichtegt ginn, enthalen d'Zucht méi resistent "Super Korallen" a benotzt Toun fir Fësch unzezéien an d'Riff-Ersatzstéck ze stimuléieren. AIMS, zum Beispill, huet e Projet genannt Reef Song entwéckelt, wou Underwater Lautsprecher gesond Kläng op beschiedegt Riff spillen fir Fëschpopulatiounen ze encouragéieren zréckzekommen.

D'Zukunft vun der Coral Restauratioun läit am Beneficer Technologie an innovativ Approche. Och wann et keng eenzeg Léisung gëtt, hält d'Kombinatioun vu Robotik, kënschtlecher Intelligenz a Sound-baséiert Restauratiounsmethoden e grousst Versprieche fir dës fragil a vital Ökosystemer ze retten.

