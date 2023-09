Roblox enthüllt Chatbot Assistant fir Spillentwécklung

Roblox huet en neien Chatbot Assistent agefouert, deen zielt fir de Prozess vun der Kodéierung an der Schafung vu Spillwelten ze vereinfachen an ze streamlinéieren. De Roblox Assistant erlaabt d'Benotzer ze beschreiwen wat se an der natierlecher Sprooch wëllen erstellen, wat d'Bedierfnes fir manuell Kodéierung eliminéiert. Den Assistent baut op Roblox seng existent generativ AI Tools a kann Verméigen aus der Maartplaz oder der visueller Assetbibliothéik vum Benotzer zéien.

D'Zil vum Roblox Assistant ass d'Spillkreatioun méi zougänglech fir d'Benotzer ze maachen andeems d'Barriär vun der Entrée ewechgeholl gëtt, déi d'Kodéierungskenntnisser dacks stellt. An enger Videodemonstratioun konnten d'Benotzer einfach Beem an hirer Spillwelt ufroen a placéieren. Wann den Assistent am Ufank dee selwechte Bam e puer Mol kopéiert a paste, huet eng einfach Ufro fir d'Beem ze diversifizéieren de Problem geléist. Dës kollaborativ a userfrëndlech Approche mécht et méi einfach fir nei Spiller dat Bescht aus dem Roblox seng Spillkreatiounstools ze kréien.

Leider huet Roblox kee spezifesche Verëffentlechungsdatum fir den Assistent ugekënnegt. Wéi och ëmmer, si hunn bestätegt datt et entweder Enn dëst Joer oder Ufank d'nächst Joer lancéiert. Zousätzlech zum Assistent huet Roblox ugekënnegt datt d'Plattform op PlayStation an Nintendo Switch am Oktober verfügbar ass, fir seng Accessibilitéit fir Benotzer iwwer verschidde Spillkonsolen weider auszebauen.

Insgesamt ass de Roblox Assistant eng spannend Entwécklung fir Spillcreatoren, bitt e userfrëndlechen an effiziente Wee fir hir Iddien zum Liewen ze bréngen. Andeems Dir de Bedierfnes fir manuell Kodéierung eliminéiert, mécht den Assistent d'Welt vun der Spillentwécklung fir e méi breede Publikum op, wat et méi einfach mécht fir jidderengem hir eege immersiv Spillerfarungen ze kreéieren.

