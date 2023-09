Roblox Kommt op PlayStation: Erweidert seng Reechwäit

Roblox, déi populär sozial a Spillapplikatioun, wäert geschwënn op PlayStation Konsolen verfügbar sinn. Op der Roblox Developers Conference (RDC) am Joer 2023 huet d'Firma déi spannend Ukënnegung gemaach datt si hir App op PS4 an PS5 am Oktober bréngen. Dës Expansioun gëtt PlayStation Spiller Zougang zum komplette Katalog vu Roblox Erfarungen.

Roblox ass scho verfügbar op verschiddene Plattformen, dorënner PC, Mac, iOS, Android, an Xbox, awer d'Feele vun Ënnerstëtzung fir Sony's Konsolen war e bemierkenswäerten Lück an hirer Opstellung. Wéi och ëmmer, rezent Hiweiser hunn ugedeit datt eng PlayStation Versioun an de Wierker ass. Eng Aarbechtslëscht vun 2022 huet uginn datt de Roblox fir e PlayStation Ingenieur astellen, an de CEO David Baszucki huet während engem Akommesruff am August ugedeit datt d'Firma d'Méiglechkeet ënnersicht d'App op PlayStation an Nintendo Switch ze bréngen.

Och wann et keen direkten Plang fir eng Nintendo Switch Verëffentlechung gëtt, ass Roblox bestëmmt op all Apparater weltwäit verfügbar ze sinn. An der Zwëschenzäit kënne PlayStation Spiller sech freeën op de Roblox Spaass matzemaachen an op hir Liiblingserfarungen ze kommen wann d'App op PS4 an PS5 verfügbar ass.

Zousätzlech zu der PlayStation Expansioun huet Roblox och ugekënnegt datt d'Meta Quest Roblox App méi spéit am September wäit verfügbar ass. D'Quest App, déi am Juli als oppe Beta gestart gouf, huet an den éischte fënnef Deeg iwwer eng Millioun Installatiounen gesammelt. Ausserdeem sinn Updates ënnerwee fir d'Xbox App, mat Verbesserunge vun der Benotzererfarung an dem Versprieche vu reegelméissegen Updates.

