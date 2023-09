RIG 900 MAX HX: Den neie Flaggschëff Wireless Gaming Headset vun NACON

RIG, d'Spillaccessoiren Ënnermark vun NACON, huet säi leschte Flaggschëff Wireless Gaming Headset, de RIG 900 MAX HX enthüllt. Speziell fir Xbox entworf, kombinéiert dësen Kopfhörer Premium Audio, eng Opluedstatioun, a Multi-Device Konnektivitéit, sou datt et eng Standout Optioun um Maart gëtt.

De RIG 900 MAX HX ass den éischte Gaming Headset fir Dolby Personaliséiert Audio duerch Dolby Atmos ze weisen. Mat engem kompatiblen Smartphone an der Dolby Begleeder App kënnen d'Benotzer e personaliséierte Soundprofil erstellen op Basis vun hirer eenzegaarteger Physiologie. Dës erhéicht Form vun Dolby Atmos raimlechen Audio berücksichtegt Faktore wéi d'Form vun den Oueren, Kapp, Hals a Schëlleren vum Benotzer fir eng personaliséiert Audioerfarung ze liwweren.

Dëse drahtlose Gaming Headset bitt souwuel 2.4GHz drahtlos a Bluetooth 5.1 Konnektivitéit, déi Kompatibilitéit mat Xbox, PlayStation, Windows PC, Nintendo Switch a mobilen Apparater ubitt. D'Benotzer kënnen och vum Dual Wireless-Modus profitéieren, wat hinnen erlaabt Audio vu béide drahtlose Verbindungen ze mëschen an Aktivitéiten ze engagéieren wéi Musek lauschteren, Uruff huelen oder u Stëmmchats deelhuelen beim Spillen.

Mat bis zu 50 Stonne Batterieliewen iwwer Bluetooth an nach méi grouss 60 Stonnen iwwer 2.4GHz Wireless, garantéiert de RIG 900 MAX HX verlängert Spillzäit. Zousätzlech kënnt den Headset mat enger praktescher Basisstatioun fir einfach Docking an Opluedstatioun wann net am Gebrauch.

Wat den Design ugeet, obwuel RIG Headsets vläicht net déi visuellst opfälleg sinn, konzentréiert d'Mark ëmmer op d'Liwwerung vun engem héichqualitativen, haltbar Produkt.

De RIG 900 MAX HX ass bei $ 249.99 geprägt an ass bei Best Buy verfügbar. Et positionéiert sech am Premium Segment vu drahtlose Gaming Headsets a konkurréiert mat Top Konkurrenten wéi d'SteelSeries Arctis Nova Pro an Turtle Beach Stealth Pro.

Quellen: NACON