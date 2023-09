Remington lancéiert nei Airstyler Kollektioun fir einfach Hoer Styling

Remington huet seng lescht Palette vun Airstyler agefouert, d'Blow Dry a Style Airstyler Kollektioun, entwéckelt fir salonqualitativ Hoer Styling mat minimalem Effort ze bidden. D'Kollektioun enthält dräi verschidde Airstyler, Catering fir verschidden Hoerlängten, a verschidde Uschlëss fir eng Rei vu Frisuren ze kreéieren.

De Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler ass perfekt fir kuerz Frisuren. Et kënnt mat zwee austauschbaren Uschlëss - eng 19mm Pinsel fir méi kleng Curls a Form vun de Rand, an eng méi grouss 25mm Soft Bristle Pinsel fir Volumen a Lift bei de Wuerzelen. Den Airstyler styléiert net nëmmen d'Hoer, mee dréchen se och, sou datt et e praktescht Tool ass fir ënnerwee Styling. Et huet zwee Hëtzt- a Geschwindegkeetsastellungen, e Schwenkkabeldesign fir einfach Manöverbarkeet, a kënnt mat enger 2+1 Joer Garantie.

De Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler ass gëeegent fir mëttel laang bis laang Hoer. Et bitt véier austauschbar Uschlëss, dorënner e Trocknungskonzentrator, e feste Paddelbürtel fir riichtaus a glat Ausgesi, eng 50mm Keramik Beschichtete Mixed Bristle Pinsel fir Volumen, an eng 38mm Keramik Beschichtete Retractable Bristle Pinsel fir locker Curls. Den Airstyler gëtt vun 1000W ugedriwwen, wat séier Trocknung a Styling erlaabt ouni extremer Hëtzt. Et huet och eng Ionic Conditioning Funktioun fir statesch ze reduzéieren an e glatten a glänzenden Ofschloss ze bidden. Den Airstyler kënnt mat enger 3+1 Joer Garantie an zousätzlech Funktiounen wéi eng Cool Shot Funktioun, en eraushuelbare Grill fir einfach Botzen, an eng Hang-up Loop fir praktesch Lagerung.

De Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler ass gëeegent fir all Hoertypen. Et bitt sechs austauschbar Uschlëss, dorënner verschidde Borstelbürsten fir verschidde Stylingoptiounen. Den 1200W Airstyler bitt e staarken Loftfloss fir séier Styling an enthält eng Ionic Conditioning Funktioun an eng cool Shot Feature. Et huet och en 3m Salon Längt Schwenkkabel, en eraushuelbare einfach botzen Grill, an eng 3+1 Joer Garantie.

Dem Remington seng nei Airstylers si bei verschiddenen Händler verfügbar, dorënner Boots, Very, Amazon, an Argos, mat Präisser ab £ 19.99. Andeems Dir Iech online bannent 28 Deeg nom Kaf registréiert, kënnen d'Clienten d'Garantie fir en zousätzlech Joer verlängeren.

