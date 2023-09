Splatoon 3's Next Splatfest: Wien géif de beschte Leader maachen?

Nintendo huet just ugekënnegt datt dat nächst Splatfest Event fir Splatoon 3 vum September 9th bis September 11th stattfënnt, 2023. Dës Kéier wäert d'Splatfest sech op déi al Fro konzentréieren: Wien géif de beschte Leader maachen? Déi dräi Équipë wäerten d'Membere vum Deep Cut vertrieden: Shiver, Frye a Big Man.

Fir um Splatfest matzemaachen, mussen d'Spiller hire Vote am Splatsville Stand registréieren an hiren offiziellen Splatfest T-Shirt opmaachen. D'Evenement wäert verschidden Start- an Ennzäiten hunn ofhängeg vun der Regioun. Hei sinn d'Spezifizitéiten:

- Nordamerika: 8. September 2023, 5 PDT - 10. September 2023, 5 PDT

- Australien: 9. September 2023, 10 AEST - 11. September 2023, 11 AEST

- Neuseeland: 9. September 2023, 12:11 NZST - 2023. September, 12, XNUMX:XNUMX NZST

- UK: 9. September 2023, 1 BST - 11. September 2023, 1 BST

- Europa: 9. September 2023, 2 CEST - 11. September, 2023, 2 CEST

- Japan: 9. September 2023, 9 JST - 11. September 2023, 9 JST

Dëst Splatfest follegt de rezenten 'Prioritéit-themateschen' Event dat virun e puer Wochen stattfonnt huet. Team Money ass als Gewënner an deem Concours erauskomm. Fir méi Informatiounen iwwer Splatfests, dorënner fréier Gewënner an Themen, kuckt de komplette Splatfest Guide.

Also, wéi eng Equipe wielt Dir an dësem kommende Splatfest? Wäert et Shiver, Frye oder Big Man sinn? Loosst eis an de Kommentaren wëssen!

Quellen: Nintendo