The Red Fire Ant: Eng nei invasiv Spezies an Europa

Eng rezent Etude huet opgedeckt datt de roude Feiermier, wëssenschaftlech bekannt als Solenopsis invicta, fir d'éischte Kéier an Europa fonnt gouf. Native zu Südamerika, huet dës invasiv Spezies séier iwwer d'USA, Mexiko, d'Karibik, China an Australien am leschte Joerhonnert verbreet. Elo ass et de Wee op Sizilien, Italien gemaach.

Roude Feiermieren si bekannt fir aggressiv ze sinn an hir Stiech kënnen Péng an allergesch Reaktiounen verursaachen. Si kënnen och Schued u Kulturen a lokalen Ökosystemer verursaachen. D'Fuerscher hunn 88 roude Feiermierennester bei der Stad Syracuse op Sizilien identifizéiert, déi e Gebitt vu 5 Hektar iwwerdecken. Lead Studie Autor, Mattia Menchetti, seet datt dës Spezies an Italien ze fannen ass eng Iwwerraschung awer net onerwaart.

Wärend rout Feiermieren virdru an importéierte Produkter a Spuenien, Finnland an Holland fonnt goufen, ass dëst déi éischt bestätegt Kolonie an Europa. D'Kolonien goufen an engem Faubourgen Gebitt vu Syracuse entdeckt, awer et ass net kloer wéi a wéini se do ukomm sinn. D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Seimen op engem Transitpunkt mat bedeitende mënschlech Aktivitéit ukomm sinn, wéi zum Beispill den Hafen vun der Stad. Lokal Berichter weisen op eng Erhéijung vun de Mieresstécke zënter 2019.

Genetesch Analyse suggeréiert datt d'Seimen héchstwahrscheinlech aus den USA oder China verbreet sinn, wou Solenopsis invicta och eng invasiv Spezies ass. D'Fuerscher warnen datt d'Seime sech séier a ganz Europa verbreet kënnen, well 7% vum Kontinent, inklusiv grouss Stadgebidder, e passend Klima fir d'Aart hunn.

Invasiv Aarte wéi de roude Feiermier hunn bedeitend wirtschaftlech an ökologesch Auswierkungen. Laut engem UNO-ënnerstëtzten Bericht, kaschten se d'Welt op d'mannst 423 Milliarden Dollar jäerlech, fuerderen d'Ausstierwen vun Planzen an Déieren, menacéieren d'Liewensmëttelsécherheet an d'Ëmweltkatastrophen verschäerfen.

Source: CNN