Recrutéieren am Alter vun de soziale Medien

D'Patronen benotzen ëmmer méi sozial Medienplattformen wéi TikTok a Meta fir potenziell Kandidaten unzezéien an ze verbannen. Andeems Dir hannert de Kulissen Inhalt deelt an d'Firmakultur weist, kënnen Recruteuren Bezéiunge mat passive Kandidaten opbauen. Dësen Trend beliicht déi evoluéierend Roll vu Recruteuren, déi elo Marketingfäegkeeten mussen besëtzen fir erfollegräich Talent unzezéien.

Eng effektiv Strategie déi Recruteuren adoptéieren ass Inbound Marketing, wat involvéiert Erfollegsgeschichten ze deelen an en Abléck an verschidden Aspekter vun der Firma ze bidden. Dës Approche plangt d'Somen an de Geescht vu passive Kandidaten, déi op sozialen Medien aktiv sinn, sou datt se méi wahrscheinlech d'Firma betruechten wann se prett sinn fir eng Karriärännerung.

De Charlie Fernandez, President vun der Marketingagentur Studio Réverbère, stellt fest datt d'Rekrutéierung elo 30% vun hire Mandater ausmécht. Recruteuren sinn elo méi fokusséiert op d'Entwécklung vu soziale Medien Rekrutéierungskampagnen déi doriwwer eraus einfach soen datt se no de perfekte Kandidat sichen.

Mabko Construction, e klengt Geschäft zu Québec, huet dës Strategie ugeholl andeems se TikTok a Meta benotzt fir hir Servicer ze weisen an hir Organisatiounskultur ze promoten. Hir Mataarbechter kreéieren lëschteg Videoen déi Konstruktiounsstereotypen erausfuerderen an d'Kamaraderie ënner der Equipe ervirhiewen. Als Resultat kommen all hir Jobapplikatiounen elo duerch sozial Medien a Wuert-zu-Mond-Referratiounen.

Wéi och ëmmer, den Erfolleg vu Social Media Recrutement hänkt vun der Presentatioun vun engem iwwerzeegend Produkt of - an dësem Fall eng attraktiv Mataarbechtererfahrung. D'Patrone musse suergen datt hire Message potenziell Kandidaten erreecht, mat Zeienaussoen vun Employéen déi dacks méi resonéieren wéi generesch Firmenaussoen. Authentizitéit ass och Schlëssel, well d'Kandidaten op Marken gezunn ginn déi echt an transparent sinn.

Trotz de Virdeeler, Recruteuren musse Gedold sinn wann se Inbound Marketing benotzen, well et net e schnelle Fix ass fir direkt Hirebedürfnisser. Dës nei Approche erfuerdert eng Verréckelung vum Mentalitéitswiessel an d'Fäegkeet fir effektiv Datenbanken ze managen fir e méi grousse Volume vu potenzielle Kandidaten ze handhaben. Wärend sozial Medien e méi grousse Pool vun Bewerber kënnen generéieren, kann et och zu enger erhéiter Unzuel vun onqualifizéierte Kandidaten féieren.

Allgemeng sinn sozial Medien e wäertvollt Tool fir Recruteuren ginn fir Kandidaten unzezéien an ze verbannen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg fir d'Patronen hir Strategien unzepassen an d'Qualitéit vun hirem Inhalt ze prioritären fir Erfolleg an der evoluéierender Landschaft vum Rekrutement ze garantéieren.

