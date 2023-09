The Mind-Controlled ScreenDress: Fusioun Moud an Technologie mat Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, e renomméierten Designer, huet en innovative Projet agefouert, deen den 3D gedréckte ScreenDress genannt gëtt, deen Technologie a Moud fusionéiert mam Raspberry Pi. D'Kleed huet verschidde Schiirme déi an Echtzäit änneren op Basis vu Gehirwellen, wat den Träger erlaabt direkt d'Kleed ze beaflossen. Dës Kreatioun, bekannt als ScreenDress, weist opzedeelen AI-fokusséiert Komponenten.

Den Träger vum Kleed benotzt en EEG Sensor, bekannt als Elektroencephalogramm. De Sensor muss trainéiert ginn fir d'Basis Gehirwellen vum Träger géint stimuléiert oder fokusséiert ze erkennen. Wann d'Gehirwellen vum Träger eng gewëssen Intensitéit erreechen, reagéieren déi sechs ronn LCDs vum Kleed andeems d'Aebäll mat erweiderten Schüler weisen.

All Augeball gëtt vun engem Raspberry Pi Zero ënnerstëtzt, deen un den LCD-Bildschierm verbënnt an en deementspriechend aktualiséiert. De 4-Kanal BCI Headset, genannt Unicorn Headband, déngt als EEG-Sensor a gouf speziell 3D-gedréckt fir dëse Projet, mat engem HP Jet Fusion 5420W Drécker. All 3D-gedréckte Komponente goufen vum Wipprecht entworf mat der Browser-baséierter CAD Applikatioun genannt Onshape.

Wipprecht betount d'Liichtegkeet vum Training vum Maschinnléiersystem fir all Träger, well et nëmmen ongeféier zwou Minutten dauert. De ScreenDress-Projet gouf um ARS Electronica Festival zu Linz, Éisträich gewisen a gëtt an Zukunft bei aneren Eventer presentéiert.

Wann Dir e Raspberry Pi-Projet gesicht hutt fir Är moudesch Säit ze inspiréieren, ass de mind-kontrolléierten ScreenDress sécherlech eppes ze berücksichtegen.

Quellen: Voxel Matters

Definitiounen:

Raspberry Pi: En Eenbordcomputer dee bezuelbar an héich versatile ass, allgemeng a verschiddenen Tech Projeten benotzt.

EEG-Sensor: En Elektroencephalogramm-Sensor, deen elektresch Aktivitéit am Gehir moosst a registréiert.

LCD: Liquid Crystal Display, e Flachbildschierm fir visuell Output benotzt.

BCI Headset: E Kappmontéierten Apparat deen Gehir-Computer Interface Technologie benotzt fir extern Apparater oder Uwendungen ze kontrolléieren.

CAD Applikatioun: Computer-Aided Design Software benotzt fir digital Designs fir 3D Dréckerei ze kreéieren an z'änneren.