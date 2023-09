Design SMART Boxen fir Kaméidi Interferenz op Radio Teleskop Siten ze minimiséieren

By

E multidisziplinärt Team vun Experten huet eng innovativ Léisung entwéckelt fir Kaméidiinterferenz op Radioteleskopplazen ze minimiséieren. Radioteleskope vertrauen op d'Erfaassung vu schwaache Radiosignaler vu wäitem kosmesche Quellen, an all Zort vu Kaméidi kann dës Signaler stéieren oder verzerren, wat astronomesch Studien behënnert. Dofir ass et entscheedend fir e rouegt Ëmfeld um Teleskopplaz z'erhalen.

Fir dëst Thema unzegoen, huet d'Team fortgeschratt "SMART Boxen" entworf fir de Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) Teleskop a Westaustralien z'ënnerstëtzen. Dës SMART Këschte si equipéiert fir Kaméidi ze eliminéieren verursaacht duerch elektronesch Ausrüstung wéi Wi-Fi, Handyen, Teleskopmaschinnen an aner Gadgeten an a ronderëm de Radioanlag.

Mat 24 Prototyp SMART Këschte prett fir d'Installatioun um SKA Site, zielen d'Experten e Geräischerfräi Ëmfeld ze kreéieren, deen derzou bäidroe fir korrekt astronomesch Observatiounen ze maachen. Andeems de Teleskop eng propper Energieversuergung ubitt, blockéieren dës SMART Boxen effektiv all potenziell Geräischerinterferenz, déi d'Detektioun vu schwaache Radiosignaler behënnere kéint.

D'SMART Këschte si virsiichteg entworf fir sécherzestellen datt se sou roueg wéi méiglech sinn, fir elektresch oder mechanesch Geräischer ze vermeiden. Dëst ass essentiell fir d'Sensibilitéit vum Radioteleskop z'erhalen a präzis Datensammlung z'erméiglechen.

Den Erfolleg vun dëser Initiative wäert de Wee fir verbessert astronomesch Studien bannen andeems den Impakt vun externe Geräischerquellen op Radioteleskopplazen miniméiert. Duerch d'Kombinatioun vun Expertise vu verschiddenen Disziplinnen huet d'Team d'Wichtegkeet vun der Zesummenaarbecht gewisen fir innovativ Léisunge fir wëssenschaftlech Erausfuerderungen ze fannen.

Dës Entwécklung beliicht déi lafend Efforte fir d'Grenze vun der Astronomie ze drécken an eist Verständnis vum Universum ze verbesseren. Mat der Installatioun vun de SMART-Boxen wäert de SKA-Low-Teleskop a Westaustralien gutt ausgestatt sinn fir banebriechend Entdeckungen am Beräich vun der Radioastronomie ze liwweren.

Definitiounen:

– Radioteleskope: Instrumenter déi benotzt gi fir Radiowellen z'entdecken an ze studéieren déi vun Himmelsobjekter ausgestraalt ginn.

- Kaméidi Interferenz: Onerwënscht Signaler oder Stéierungen déi den Empfang vu gewënschten Radiosignaler stéieren.

- SMART Boxen: Fortgeschratt elektresch Kraaftsystemer entwéckelt fir Geräischerinterferenz op Radioteleskopplazen ze minimiséieren.

