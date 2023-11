Den AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: Eng mächteg kompakt Léisung fir streamlined Informatik

By

Den AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC ass e kompakt Powerhouse entwéckelt fir Är Rechenerfahrung ouni onnéideg Frills ze verbesseren. Dëse Mini PC, elo verfügbar fir Virbestellung op Geekwills fir $ 219, bitt zouverlässeg Leeschtung a villsäiteg Späicheroptiounen, wat et eng praktesch Wiel mécht fir Benotzer déi eng streamlined Rechenléisung sichen.

Ugedriwwe vum Intel N100 Prozessor, stellt dës 12. Mat Intel UHD Grafiken, garantéiert et glat Visuals an eng immersiv Gesiichtserfarung.

Wat d'Erënnerung ugeet, ënnerstëtzt de Mini PC DD R4-3200 (eenzel), a garantéiert nahtlos Multitasking-Fäegkeeten. Zousätzlech bitt et villsäiteg Späicheroptiounen mat M.2 2280-NVMe x1 an 3.5 SATA x 2 Slots, déi vill Plaz fir Är Dateien an Uwendungen ubidden.

D'Konnektivitéit ass eng Loft mam AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC. Et bitt Ënnerstëtzung fir WiFi 6 a Bluetooth 5.2, suergt fir High-Speed-Internetverbindung an eng nahtlos Pairing mat kompatiblen Apparater. Dës Villsäitegkeet mécht et eng exzellent Wiel fir verschidde Setups.

Wat dëse Mini PC ënnerscheet ass säi kompakten Design, dee just 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm moosst a just 1 kg waacht. Seng Portabilitéit mécht et gëeegent fir béid Büro- an Heemgebrauch, wat Iech erlaabt eng mächteg Workstation a limitéierter Plazen opzestellen.

De Mini PC bitt eng Rei vun Input / Output Optiounen, dorënner HDMI, DP, an Type-C Ports, fir Kompatibilitéit mat enger breet Palette vun Affichage a Peripherieger ze garantéieren. Egal ob Dir mat engem Monitor, Fernseh oder aner Geräter verbënnt, den AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC huet Iech ofgedeckt.

D'AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC kombinéiert zouverlässeg Leeschtung, villsäiteger Stockage, a fortgeschratt Konnektivitéit an engem kompakten a liichte Pak. Säin Duerchduechte Design an eng Rei vun Features maachen et eng praktesch Wiel fir Benotzer déi eng streamlined Informatikléisung ouni onnéideg Verschmotzung sichen.

FAQ

1. Wat ass de Präis vum AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC?

Den AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC ass verfügbar fir Virbestellung op Geekwills fir $ 219.

2. Wéini fänkt d'Verschécken an d'Liwwerung un?

D'Verschécken an d'Liwwerung vum AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC fänkt Enn November un.

3. Wat sinn d'Späicheroptioune vum Mini PC?

De Mini PC ënnerstëtzt M.2 2280-NVMe x1 an 3.5 SATA x 2 Slots, déi villsäiteg Späicheroptiounen ubidden.

4. Ënnerstëtzt de Mini PC drahtlose Konnektivitéit?

Jo, den AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC huet Ënnerstëtzung fir WiFi 6 a Bluetooth 5.2, suergt fir High-Speed-Internetverbindung an eng nahtlos Pairing mat kompatiblen Apparater.

5. Wat sinn d'Input / Output Optiounen sinn?

De Mini PC bitt HDMI, DP, an Type-C Ports, fir Kompatibilitéit mat enger breet Palette vun Affichage a Peripherieger ze garantéieren.