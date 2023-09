Pokémon Go Trainere kämpfen mat oniwwersiichtbaren Timer a Solo Raids

Pokémon Go Trainere si mat enger usprochsvoller Aufgab an der rezenter Master Ball Fuerschung konfrontéiert, well se verlaangt sinn 60 Raids ze gewannen. Wéi och ëmmer, den unskippable Timer während Solo Iwwerfäll huet dës Aufgab besonnesch schwéier fir Spiller gemaach.

Enn Juli 2023 huet Niantic eng Feature agefouert mam Numm "Ready to Raid", wat Trainer erlaabt de Raid Timer Countdown ze beschleunegen. Leider gëlt dës Fonktioun net fir Solo-Traineren, wat se forcéiere fir de ganzen Countdown vun zwou Minutten z'erhalen.

D'Frustratioun war evident an engem Post op der Pokémon Go Subreddit mam Titel, "60 Raids Noutwendegkeet weist wéi brutal den unskippable Timer fir Solo-Raiding ka sinn." D'Original Affiche beliicht d'Erausfuerderung vun zwee unskippable Minutten ze waarden fir en Een-Stär Wooper ze solo, wat normalerweis manner wéi 10 Sekonnen dauert. Si hunn och betount datt d'Zäit, déi op d'Iwwerfäll gewaart gëtt fir unzefänken, bäidréit a gëtt e wesentlechen Engagement am Laf vum Ofschloss vun 60 Iwwerfäll.

Vill Solo Raiders an de Kommentaren hunn hir Gefiller vu Angscht géint d'60 Raid Ufuerderung ausgedréckt. E puer hunn d'Schwieregkeet erwähnt fir dës Aufgab mat aneren Engagementer ze balanséieren, wéi Aarbechtsplazen a Verantwortung. Trainere ware frustréiert datt d'Feature "Ready to Raid" net op Solospiller verlängert huet, well et e puer vun der Waardezäit erliichtert hätt.

Dës Begrenzung an der Spill Feature war eng Ursaach vu Frustratioun fir d'Pokémon Go Gemeinschaft an der Vergaangenheet. Wéi och ëmmer, et bleift onsécher ob Niantic Pläng huet fir dëst Thema an Zukunft unzegoen. Trainere hunn bis den 21. November 2023 fir d'Master Ball Fuerschung an der lafender Adventures Abound Saison ofzeschléissen.

