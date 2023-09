Dat éischt Sauerstoffproduzent Experiment um Mars kënnt zu engem erfollegräichen Enn

Den éischten Experiment fir Sauerstoff um Mars ze produzéieren, genannt MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ass erfollegräich ofgeschloss nodeems d'NASA seng initial Ziler iwwerschratt huet. Dës Meilesteen Erreeche kéint wäertvoll Abléck fir zukünfteg bemannte Missiounen op de roude Planéit ubidden.

MOXIE, e Mikrowelle-Gréisst Apparat um Perseverance Rover, huet seng Operatioun virun méi wéi zwee Joer ugefaang kuerz no der Landung vum Rover um Mars. Säin Zweck war Sauerstoff ze generéieren andeems de Planéit reichend Kuelendioxid an atmbar Loft ëmgewandelt gëtt.

Am Laf vum Experiment huet MOXIE insgesamt 122 Gramm Sauerstoff produzéiert, entspriechend dem Betrag, deen e klengen Hond an 10 Stonnen otemt. Op sengem Héichpunkt huet d'Instrument 12 Gramm Sauerstoff pro Stonn bei enger Rengheetsniveau vun 98% oder méi generéiert, wat d'Erwaardunge vun der NASA iwwerschratt huet. De 7. August huet de MOXIE seng 16. a lescht Operatioun ofgeschloss, an all seng Ufuerderungen erfëllt.

D'Implikatioune vum MOXIE Erfolleg si bedeitend. Mat der Mars-Atmosphär, déi aus 96% Kuelendioxid besteet, kéint d'Ëmsetzung vun et a Sauerstoff vital sinn fir d'Mënscheliewen um Planéit z'erhalen. Zousätzlech kéint Technologie wéi MOXIE instrumental sinn fir zukünfteg Exploratiounsmissiounen z'ënnerstëtzen andeems se atmlech Loft ubidden an als Quell vu Rakéite-Dreifstoff fir Retourreesen op d'Äerd déngen.

Transport vu grousse Quantitéiten u Sauerstoff a Rakéite-Dreifstoff vun der Äerd op de Mars ass eng Erausfuerderung an deier Effort. D'Technologie entwéckelen déi Astronauten erlaabt Ressourcen aus hirer Ëmgéigend ze extrahieren an ze notzen, wäerte dës Missiounen immens vereinfachen a méi Plaz fir wesentlech Versuergung erstellen.

Wärend de MOXIE de Wee fir Sauerstoffextraktioun um Mars geplatzt huet, gëtt et vill méi ze entdecken. De nächste Schrëtt beinhalt d'Test vun aner Technologien, wéi Tools a Liewensraummaterialien, déi d'Exploratiounsfäegkeete weider kënne verbesseren. D'Lektioune geléiert vu MOXIE wäerten hëllefen bei der Entwécklung vun engem vollstännege System deen e Sauerstoffgenerator enthält deen de Sauerstoff flësseg a späichere kann.

Dës banebriechend Erreeche bréngt eis ee Schrëtt méi no un eng Zukunft wou Astronauten nohalteg um Mars kënne liewen a schaffen andeems se lokal Ressourcen benotzen. Mat weidere Fortschrëtter an der Weltraumtechnologie gëtt d'Mënschlech Exploratioun vum roude Planéit eng méi konkret Realitéit.

Definitiounen:

- MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Ressource Utilization Experiment, en Apparat um Perseverance Rover entwéckelt fir Kuelendioxid a Sauerstoff um Mars ëmzewandelen.

- Perseverance Rover: E Roboter Rover um Mars, bedriwwe vun der NASA, fir d'Uewerfläch ze entdecken an Daten ze sammelen.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, d'Weltraumagence vun den USA.

Quellen:

- CNN: [Quell]

- NASA: [Quell]