Payday 3: E richtege Fortsetzung vum beléiften Heist Simulator

Déi héich erwaart Fortsetzung vum populäre Abréchsimulator, Payday 3, huet viru kuerzem seng oppe Beta ofgeschloss an huet Spiller opgereegt fir déi voll Verëffentlechung méi spéit dëse Mount. Baut op den Erfolleg vu sengem Virgänger, Payday 2, Payday 3 versprécht eng verbessert kooperativ Multiplayer FPS Erfarung ze bidden, wou d'Spiller sech an ausgeglachenen Heists mat hire Frënn kënnen engagéieren.

Ee vun de Standout Feature vum Payday 3 ass d'upgradéiert Bewegung an d'Pistoulmechanik. D'Spiller wäerten elo d'Fäegkeet hunn modern Manöveren auszeféieren wéi Rutschen, wat nëtzlech ka sinn fir béid Kampf a Stealth. Zousätzlech fillen d'Waffen am Payday 3 méi beaflosst an zefriddestellend, bäidroe fir déi allgemeng immersiv Erfahrung. D'Aféierung vun der Benotzung vun zivilen Geiselen als Fleeschschëlder ass och eng bemierkenswäert Zousatz, déi Feinde forcéiere sech a Melee Kampf ze engagéieren fir onschëlleg Zuschauer ze schueden.

Wéi och ëmmer, net all Ännerungen am Payday 3 sinn mam selwechten Niveau vun Begeeschterung begéint. Den neie Fäegkeet Bam System vereinfacht de Bauwierk Aspekt fonnt am Payday 2 a limitéiert d'Spiller nëmme véier Virdeeler fir all Heist ze wielen. Wärend déi verfügbare Virdeeler nach ëmmer cool sinn an eenzegaarteg Fäegkeeten ubidden, läscht dës Ännerung de Sënn vu spezialiséierte Rollen an enger Crew, wat en zentrale Aspekt vum Kriminalitéitsgenre war. D'Ewechhuele vu Perk Decks, déi kleng Virdeeler am Zesummenhang mam Charakter vun engem Charakter geliwwert hunn, ass och enttäuschend fir e puer Spiller.

Trotz dëse Kritiken bitt Payday 3 erweidert Optiounen a Mechanik fir Stealth Runen, déi eng bedeitend Verbesserung iwwer säi Virgänger sinn. Stealth Missiounen sinn elo méi erreechbar vun Ufank un, a Spiller kënnen alternativ Weeër zum Erfolleg huelen andeems se Sécherheetsmoossnamen sabotéieren an elektresch Systemer deaktivéieren. D'Zousätzlech vu Pickpocketing Guards, Ëmweltlacken, verstoppte Kameraen a verstäerkte Feind AI verbessert d'Stealth Erfahrung weider.

Als Conclusioun, Payday 3 formt sech als eng wäertvoll Fortsetzung vun der beléifter Bank Heist Fantasie. Mat verbesserte Spillmechanik an erweiderten Optiounen fir béid Kampf a Stealth, Fans vun der Serie kënne sech op eng spannend an immersiv Erfarung freeën wann de komplette Spill verëffentlecht.

