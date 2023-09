Payday 3: Firwat ass elo déi perfekt Zäit fir en neit Spill

De Leadproduzent vu Payday 3, Andreas Häll Penninger, huet sech viru kuerzem mam Dexerto gesat fir ze diskutéieren firwat elo déi richteg Zäit ass fir eng nei Installatioun an der Payday Serie. Mat Payday 2, deen säin 10-Joer Anniversaire feiert, huet et e bemierkenswäerte Laf vun deem déi meescht lafend Spiller nëmmen dreemen. De Penninger mengt awer, datt d'Zäit reift fir en neit Spill.

Penninger beschreift Payday 3 als "Passiounsprojet" fir seng Entwéckler, vill vun deenen un de fréiere Spiller an der Serie geschafft hunn. Wärend et nach ëmmer Léift fir Payday 2 ass, huet d'Entwécklungsteam gefillt datt se an engem Inhalts-Tadmill hänke bliwwen a wollten eppes frësch a spannend fir hir Fans kreéieren.

Ee vun de féierende Faktoren hannert der Entscheedung fir Payday 3 ze kreéieren war d'Disponibilitéit vun neien Technologien, besonnesch den Unreal Engine 4. D'Team huet eng Chance gesinn fir d'Franchise z'entwéckelen an ze verfeineren, andeems d'Fähigkeiten profitéiert vun dësem Motor. Ufanks entwéckelt an Unreal Engine 4, et ginn och Pläng fir Upgrade op Unreal Engine 5 nom Start vum Spill.

Zousätzlech ass d'Hardware déi d'Spiller benotzen e laange Wee komm zënter der Verëffentlechung vum Payday 2 am 2013. Dëse Fortschrëtt an der Technologie erméiglecht Starbreeze Studios fir d'Features an d'Erfarungen ze liwweren, déi d'Fans gefrot hunn, awer net am Payday 2 realiséiert kënne ginn.

Penninger bemierkt och datt et e Void am Heist Genre ass, mat e puer Spiller déi ähnlech Erfarunge wéi Payday ubidden. Wärend Spiller wéi Grand Theft Auto Online eng aner Aart vun Erfarung ubidden, gëtt et nach ëmmer Plaz fir en dedizéierten Heist-Spill wéi Payday 3.

Am Allgemengen, d'Passioun an d'Léift fir d'Payday Serie ënnert hiren Entwéckler, kombinéiert mat de Fortschrëtter an der Technologie an der Maartfuerderung fir en Heist-Spill, maachen elo déi perfekt Zäit fir Payday 3. Fans kënne sech op eng evoluéiert a raffinéiert Erfahrung freeën, déi baut op den Erfolleg vu senge Virgänger.

Quellen:

- Dexerto (Source)