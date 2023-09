Maacht mat bei der 2. Closed Beta fir PAYDAY 3 op Xbox Series X|S

Déi zweet zougemaach Beta fir PAYDAY 3 ass elo op fir all Xbox Insider op Xbox Series X|S. Vun elo un bis e Méindeg, den 11. September um 1:00 AM PT, kënnen d'Spiller un der Beta deelhuelen an hëllefen d'Serveren ze Stresstesten.

D'Entwéckler am Starbreeze Studio sichen wertvoll Feedback ze sammelen an hir Serveren während dëser Beta Phase Stresstest ze testen. Si hunn spezifesch Zäite proposéiert fir Spiller zesummen ze kommen a spillen:

– Freideg 8. September um 4:00 PT

– Sonndeg, 10. September um 9:00 AM PT

PAYDAY 3 hëlt d'Spiller zréck an d'Liewe vu Verbriechen als Member vun der berühmter Payday Gang. Joer nodeems hir Herrschaft vum Terror eriwwer ass, ass d'Crew aus der Pensioun gezwongen fir mat enger neier Bedrohung ze këmmeren.

Et ass wichteg ze notéieren datt dës zougemaach Beta Deel vum Entwécklungsprozess vum Spill ass a vläicht e puer Probleemer hunn. D'Spill kann onbestänneg sinn a kéint crashen, well d'Entwéckler hir Infrastrukturfäegkeeten testen. Spiller kënnen och lues matchmaking mol Erfahrung oder disconnects. Zousätzlech gëtt de Fortschrëtt an der Beta net gespäichert oder an d'Finale Spill transferéiert.

Fir un der zougemaacher Beta matzemaachen, mussen Xbox Series X|S Benotzer sech op hirer Konsole umellen an d'Xbox Insider Hub App starten. Vun do aus kënne se op Previews goen a wielt de PAYDAY 3 - Beta fir matzemaachen. Limitéiert Plaz ass verfügbar op engem éischte kommen, éischt zerwéiert Basis, sou datt d'Spiller encouragéiert sinn sou séier wéi méiglech matzemaachen.

Wann d'Spiller Problemer während der Beta begéinen, kënne se se iwwer d'Feature "Report a Problem" op hirem Xbox Controller mellen. Dëse Feedback hëlleft den Entwéckler d'Spill ze verbesseren an all Themen unzegoen.

Fir méi Informatiounen iwwer d'Beta, kënnen d'Spiller d'PAYDAY 3 Websäit besichen. Si kënnen och den Xbox Insider Twitter Kont verfollegen a kontrolléieren den Xbox Insider Subreddit fir Updates an Ukënnegungen.

