Virun engem Joer huet de Well+Being Desk bei The Washington Post seng Missioun ugefaang fir wëssenschaftlech baséiert Berodung fir eng optimal Gesondheet ze bidden. Mat engem Fokus op de Kierper, Geescht a Bezéiungen ze ernären, huet de Schreifdësch gezielt d'Lieser z'erméiglechen informéiert Choixen iwwer hir Gesondheet ze maachen. Als Feier vun dësem Meilesteen ass eng Auswiel vun hire beschte Rotschléi fir all Dag gutt ze liewen curéiert.

Een esou Rot fuerdert d'Iddi eraus datt 10,000 Schrëtt pro Dag de gëllene Standard fir kierperlech Aktivitéit ass. De Gretchen Reynolds, de Kolumnist hannert "Your Move", seet vir, datt et näischt magesch iwwer dës speziell Nummer ass. Nei Fuerschung weist datt fir Individuen ënner 60 déi gréisste Virdeeler kënne mat deegleche Schrëttzuele vu ronn 8,000 bis 10,000 kritt ginn. Fir déi iwwer 60 war d'Schwell liicht méi niddereg, mat der séiss Fleck fir reduzéiert Mortalitéitsrisiko tëscht 6,000 an 8,000 Schrëtt.

Am Liicht vun dëser Offenbarung offréiert Well + Being siwen Tipps fir Schrëtt counters. Dës Tipps zielen Individuen ze hëllefen hir Schrëtt effektiv ze verfolgen a méi kierperlech Aktivitéit an hirem Alldag ze integréieren. Virschléi enthalen erreechbar Ziler ze setzen, d'Schrëttzuele graduell eropzesetzen, an d'Benotzung vun Technologie wéi Pedometer oder Fitness Tracker. Andeems Dir dës Empfehlungen befollegt, kënnen d'Individuen hiert kierperlecht Wuelbefannen optimiséieren ouni sech vun engem héije Schrëttzielziel iwwerwältegt ze fillen.

Et ass wichteg ze erënneren datt Wuelbefannen méi wéi nëmmen kierperlech Gesondheet ëmfaasst. Andeems een holistescht Wellness prioritärt an informéiert Choixe mécht op Basis vu wëssenschaftleche Beweiser, kënnen Eenzelpersounen erfëllend an equilibréiert Liewen féieren. De Well+Being Desk bei The Washington Post stellt weider Artikelen a Rotschléi fir d'Lieser z'ënnerstëtzen fir dëst Zil z'erreechen.

