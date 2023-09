By

Oppo's Find N3 Flip Smartphone huet séier Popularitéit a China gewonnen, gëtt den Top-verkafen Android Telefon an der 6,000+ Yuan Präisbereich. Trotz hefteger Konkurrenz vun der Huawei Mate 60 Serie huet Oppo et fäerdeg bruecht eng 91% Erhéijung vum Verkaf am Verglach zu der viregter Generatioun z'erreechen.

Präis bei 6,799 Yuan (~ $ 932) fir den 12GB RAM an 256GB Späichermodell, huet de Find N3 Flip Chinesesch Benotzer ugezunn, déi et als "Wang Feng Machine" bezeechent hunn. Dëse Spëtznumm ass entstanen well den Apparat ëmmer erëm d'Huawei Mate 60 Serie besser gemaach huet, sou wéi de Wang Feng, e chinesesche Sänger deen onglécklech Erfarunge mat der Verëffentlechung vun neien Alben hat.

Och wann Oppo keng spezifesch Verkafszuele fir den Find N3 Flip verëffentlecht huet, ass den Erfolleg evident, wann Dir seng Dominanz am Präissegment berücksichtegt. D'Huawei Mate 60 Serie huet och e staarke Verkaf erreecht, mat 1 Millioun Unitéiten a just fënnef Deeg verkaaft.

De Find N3 Flip ass e clamshell ausklappbare Telefon mat beandrockende Spezifikatioune. Et huet e 6.80-Zoll banneschten Ecran an en 3.26-Zoll äusseren Ecran, béid mat AMOLED Technologie. Den banneschten Écran huet e flexibelen Design, en 1 ~ 120Hz adaptiven Erfrëschungsrate, an en Touch Sampling Taux vu bis zu 240Hz.

Ënnert dem Hood gëtt de Find N3 Flip ugedriwwen vum MediaTek Dimensity 9200 SoC, gepaart mat entweder 12GB RAM an 256GB Späichere oder 12GB RAM an 512GB Späichere. Et huet eng 4,300mAh Batterie mat 44W Schnellladungsfäegkeeten a leeft op ColorOS 13.2, baséiert op Android 13.

Fotografiebegeeschterten schätzen dem Find N3 Flip säin impressionante Kamerasystem, deen eng 50-Megapixel Haaptkamera, eng 32-Megapixel Telekamera an eng 48-Megapixel Ultra-Wäitwénkelkamera enthält.

Den Erfolleg vun der Oppo Find N3 Flip déngt als Testament fir den Engagement vun der Mark fir Qualitéit an Innovatioun, trotz der Konkurrenz vun der Huawei Mate 60 Serie.

