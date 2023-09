Oppo lancéiert neie Smartphone Oppo A38 an Indien

Oppo huet viru kuerzem en neie Smartphone, Oppo A38, um indesche Maart gestart. Dësen Telefon ass en Deel vun der Budgetsserie vun der Firma a kënnt mat Features wéi e groussen 6.56 Zoll Bildschierm, Dual Heckkameraen an eng mächteg Batterie. Den Apparat gouf virdru an der VAE lancéiert an ass elo fir Pre-Order an Indien verfügbar.

Den Oppo A38 ass an zwou Faarfvarianten verfügbar, Glowing Black a Glowing Gold. Et kënnt mat enger eenzeger Konfiguratioun vu 4GB RAM + 128GB Späichere a gëtt bei Rs. 12,999. D'Clientë kënnen de Moment den Handset virbestellen, an et wäert den 13. September op Flipkart an Oppo senger offizieller Websäit verkafen.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, huet den Oppo A38 e 6.56 Zoll HD + LCD Display mat enger 90Hz Erfrëschungsrate an 720 Nits Peak Hellegkeet. De Smartphone ënnerstëtzt Dual SIM Kaarten a leeft op Android 13-baséiert Color OS 13.1. Et gëtt vun engem Octa-Core MediaTek Helio G85 Prozessor ugedriwwen.

Den Apparat kënnt mat 4 GB RAM an 128 GB Späichere. Et huet eng duebel Hannergebai Kamera Setup, mat engem 50MP Haaptobjektiv an engem 2MP Secondaire Objektiv. Op der viischter huet d'Firma eng 5MP Selfie Kamera geliwwert. Fir den Apparat z'ënnerstëtzen, ass et mat enger 5000mAh Batterie ausgestatt déi 33W SuperVOOC Laden ënnerstëtzt.

Wat d'Sécherheet ugeet, huet den Telefon e Säitmontéierte Fangerofdrucksensor a bitt och Gesiichtserkennung. Et enthält USB Type-C Ladeport, en 3.5 mm Audio Jack, Bluetooth an aner Konnektivitéitsfeatures.

Am Allgemengen bitt den Oppo A38 e gudde Set vu Featuren zu engem budgetfrëndleche Präis, wat et eng kompetitiv Optioun am indeschen Smartphone Maart mécht.

