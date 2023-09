Déi lescht Abléck iwwer AWS re: Invent 2023, Streaming Plattformen, an Arm's IPO

An der Welt vun Technologieevenementer kënnt AWS re:Invent 2023 séier un, an den TheCUBE Industrieanalytiker John Furrier virausgesot datt et e puer spannend Entwécklungen am Geschäft wäert sinn. Furrier antizipéiert e Fokus op High-Performance Computing, GPU Support, an eng méi kloer Datengeschicht vun AWS. Hie freet sech awer och iwwer d'Zukunft vum Ökosystem ronderëm AWS an ob en nei Héichten erreeche kann. Furrier war kritesch iwwer d'Monetiséierung vun Amazon vu sengem Ökosystem bei dësen Eventer an der Vergaangenheet.

Wann et ëm Streaming Plattformen geet, mengt de Furrier datt de Schlëssel zum Erfolleg an der Integratioun an der Eliminatioun vum Kontextwiessel läit. Hie proposéiert datt d'Plattform, déi am beschten mat Rechnungssystemer integréiere kann an eng nahtlos Benotzererfarung ubidden, d'Iwwerhand huet. De Furrier diskutéiert och de rezenten Interview deen hie mam CISO vum Prime Video hat an ënnersträicht seng Wichtegkeet am AWS Startup Showcase.

D'Diskussioun wiesselt dann op Arm's IPO Pläng. Arm Holdings PLC, e UK-baséierten Chipdesigner, zielt fir bal $4.87 Milliarde a senger nächster ëffentlecher Offer op der New York Stock Exchange ze sammelen. Den Analyst Albie Amankona vun der globaler Fuerschungsfirma Third Bridge huet Bedenken iwwer d'Fäegkeet vum Arm ausgedréckt fir op den aktuellen Trend fir AI ze kapitaliséieren, well e groussen Deel vun den Einnahmen vum Arm aus Handy kommen. De Furrier a säi Co-Analytiker Dave Vellante sinn awer staark net mat dëser Perspektiv averstanen. Si gleewen datt d'Architekturen vum Arm AI Inferenzen um Rand dominéieren, well et e Gebitt ass wou den Arm eng prominent Präsenz huet.

Vellante adresséiert och d'Risiken aus RISC-V, eng alternativ Architektur, a argumentéiert datt den Arm e wesentleche Virsprong iwwer seng Konkurrenten huet. Wärend dem Arm säi Wuesstum vläicht net exponentiell ass, lueft de Vellante seng bëlleg, héich performant Plattform déi méiglecherweis seng Dominanz um Maart séchert.

Insgesamt beréieren d'Diskussiounen am CUBE Podcast den zukünftege AWS re: Invent Event, d'Wichtegkeet vun der Integratioun a Benotzererfarung op Streaming Plattformen, an d'Potenzial vun den Arm Architekturen an der AI Landschaft.

Quellen:

- den CUBE Podcast