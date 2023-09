Dem Snapchat säin enorme Afloss op Gen Z an TikTok seng Messagerie Ambitiounen

Snapchat, eng populär sozial Medien Plattform, huet e wesentleche Pull op amerikanesch Jugendlecher, besonnesch an der Gen Z demographescher. Mat 397 Milliounen deeglech aktive Benotzer an e gemellt 90% vun 13-bis-24-Joer-ale an iwwer 20 Länner, déi d'App op d'mannst all Mount benotzen, ass den Impakt vum Snapchat onbestreideg. D'Benotzer öffnen d'App bal 40 Mol am Dag a schécken iwwer 5 Milliarde Messagen, bekannt als Snaps, un hir no Frënn a Famill. Tatsächlech betruechten Snapchat Benotzer hir no Frënn op der Plattform als 4 Mol méi Afloss op hir Kaafentscheedungen wéi Promi oder Influencer.

Dëse Räichtum vun Daten beliicht d'Wichtegkeet vu Snapchat als Mëttel fir Gen Z fir mat hire soziale Kreesser verbonne ze bleiwen. D'Relatiounen, déi se op Snapchat bilden, behalen e wesentlechen Afloss op de Kaf, souguer méi wéi aner sozial Netzwierker. Dëst erkennen, TikTok, eng aner populär sozial Medienplattform, sicht elo de Messagerieraum anzeginn.

TikTok huet viru kuerzem Aarbechtsplazen op senger Karriärsäit gepost, wat seng Ambitiounen ugeet fir en erweiderten Chat Service z'entwéckelen. D'Poste bezéie sech op TikTok Social als "d'Messaging-Team op TikTok", betount de Wonsch vun der Plattform fir seng Messagerieerfahrung ze verbesseren an real-Liewen Frënn nahtlos ze engagéieren. Kärfeatures a Komponenten déi entwéckelt ginn enthalen Story, Video Like, Comment, Friends Tab, Inbox Tab, Repost, TikTok Now Feature, a Standalone App.

Mat iwwer 150 Milliounen aktive Benotzer an den USA a Benotzer déi no bei enger Stonn pro Dag op der App verbréngen, hält TikTok schonn e wesentlechen Deel vun der Ënnerhalung vun de Leit. Andeems Dir Messageriefäegkeeten integréiert, kéint TikTok en integralen Deel vun de soziale Sphäre vun de Benotzer ginn, wat hiren Afloss weider erhéijen.

Déi faszinéierend Diskussioun ronderëm dem Snapchat säin Afloss an dem TikTok seng Messagerie Ambitiounen gëtt weider exploréiert an der leschter Episod vum Creator Upload, gehost vum Joshua Cohen a Lauren Schnipper.

