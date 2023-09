En neien Duerchbroch beim Probéieren vu Quantematerialien mat ultraschnell Elektronenstrahltechnik

Wëssenschaftler hunn e wesentlechen Duerchbroch an der Studie vu Quantematerialien gemaach andeems se eng ultraschnell Elektronestrahltechnik entwéckelt hunn fir dës Materialien mat aussergewéinlecher Resolutioun z'ënnersichen. Quantematerialien, mat hiren eenzegaartegen elektroneschen, magneteschen an opteschen Eegeschaften, hunn en immens Potenzial fir zukünfteg Uwendungen an Informatik- an Energietechnologien. Déi komplex Interaktiounen tëscht Elektronen an Atomkären an dëse Materialien ze verstoen ass de Schlëssel fir hir Eegeschaften effektiv ze notzen.

D'Erausfuerderung vun de Fuerscher ass datt vill Quantematerialien net als grouss Kristalle erstallt kënne ginn. Amplaz bilden se Kristalle, déi nëmmen e Fraktioun vun der Gréisst vun engem Mënsch Hoer sinn. Dëst stellt Aschränkungen wann Dir ultraschnell Elektronestrahlbeschleuniger benotzt, well d'Qualitéit vum Elektronenstrahl dacks d'Gebitt beschränkt op déi konzentréiert ka ginn.

An dëser neier Etude hunn d'Fuerscher eng spezialiséiert Elektronenquell benotzt fir d'Qualitéit vum Elektronenstrahl wesentlech ze verbesseren. Dëse Fortschrëtt erlaabt d'Imaginatioun vu Proben déi just e puer Mikron breet sinn an d'Observatioun vu Prozesser déi a manner wéi engem Billiounstel vun enger Sekonn optrieden. D'Kapazitéit fir Quantematerialien op esou atomarer Skala a Raum an Zäit ze studéieren kéint e méi kloert Verständnis vun hirer Funktionalitéit ubidden.

Typesch ginn ultraschnell Elektronenimpulse generéiert duerch e Prozess genannt Photoemission, wou Laserlicht Elektronen aus engem Material klappt. Wéi och ëmmer, d'Verbreedung am Emissiounswinkel limitéiert d'Fuerscher d'Fäegkeet fir den Elektronenstrahl op e klenge Fleck ze fokusséieren. An dëser Etude hunn d'Fuerscher e Photoemission-baséiert Elektronebeschleuniger entwéckelt mat engem fortgeschrattem Material dat Elektronen mat enger vill méi klenger Verbreedung am Emissiounswinkel produzéiert. Wann kombinéiert mat präzis Elektronefokuséierungsoptik, erméiglecht dës Approche d'Resolutioun vun subtile atomarer Detailer a klenge Proben.

D'Resultater vun dëser Etude maachen nei Méiglechkeeten op fir Quantematerial ze studéieren an Abléck an hir fundamental Eegeschaften ze kréien. Déi nei ultraschnell Elektronenstrahltechnik bitt e mächtegt Tool fir d'komplizéiert Verhalen vun dëse Materialien op atomarer Skala z'ënnersichen. Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir d'Feld vun der Quantematerialfuerschung ze revolutionéieren an de Wee fir zukünfteg Fortschrëtter an Informatik- an Energietechnologien ze maachen.

Quell: WH Li et al., "A kiloelectron-volt ultrafast electron micro-diffraction apparatus using low emittance semiconductor photocathodes," Structural Dynamics (2022). DOI: 10.1063/4.0000138

Quell: US Department of Energy

Zitat: Phys.org. (2023, 11. September). Neit Material erméiglecht eng ultraschnell Elektronendiffraktiounssonde fir Quantematerialien. Vun der [Quell Websäit] erofgeholl