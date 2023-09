Nokia lancéiert den Nokia G42 5G Smartphone an Indien

Nokia huet säi leschten 5G Smartphone, den Nokia G42 5G, an Indien enthüllt. Den Apparat gëtt vum HMD Global, dem Nokia Lizenzgeber, ugebueden. Et huet e 6.56 Zoll HD + Display mat enger 90Hz Erfrëschungsrate, e Snapdragon 480+ SoC, dräifach Kameraen op der Heck, an eng 5,000mAh Batterie mat 20W Schnellladung. Den Telefon leeft op Android 13 a versprécht Updates. Et huet och IP52-bewäert Stëbs a Waasser Resistenz.

Den Nokia G42 5G ass bei Rs. 12,599 a kënnt mat 6GB RAM an 128GB Späichere. Et ass verfügbar an zwou Faarfoptiounen: So Grey a So Purple. Den Telefon wäert ab dem 15. September op Amazon kaaft ginn.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, funktionnéiert den Nokia G42 5G op Android 13 an ass engagéiert fir zwee Joer Android OS Upgrades an dräi Joer monatlech Sécherheetsupdates ze kréien. Et huet e 6.56 Zoll HD + LCD Bildschierm mat enger 90Hz Erfrëschungsrate a Corning Gorilla Glass 3 Schutz.

Powered vun engem Octa-Core Snapdragon 480+ SoC, bitt den Nokia G42 5G bis zu 6GB RAM an 128GB vun agebauter Späichere. D'Kamera-Setup enthält en 50-Megapixel primäre Sensor an zwee 2-Megapixel Sensoren op der Heck, souwéi en 8-Megapixel Front Sensor. Den Telefon ënnerstëtzt och verschidde Konnektivitéitsoptiounen, dorënner 5G, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1 a Wi-Fi.

Den Nokia G42 5G ass mat Sensoren ausgestatt wéi e Beschleunigungsmeter, Ambientlichtsensor, E-Kompass, Proximitéitssensor, an e Säitmontéierte Fangerofdrucksensor fir Authentifikatioun. Et gëtt ugedriwwen vun enger 5,000mAh Batterie déi 20W Schnellladung ënnerstëtzt a bitt bis zu dräi Deeg Playback Zäit op enger eenzeger Ladung. Den Telefon huet Dimensiounen vun 165 × 8.55 × 75.8 mm a waacht 193.8 Gramm.

Insgesamt ass den Nokia G42 5G e Feature-gepackte Smartphone deen 5G Konnektivitéit bitt, e mächtege Prozessor, e qualitativ héichwäertegt Display an e fähig Kamera Setup. Et zielt fir eng nahtlos an effizient Benotzererfarung an der 5G Ära ze bidden.

