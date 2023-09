Nickelodeon All-Star Brawl 2 presentéiert Aang vum Avatar: The Last Airbender

By

GameMill Entertainment huet ugekënnegt datt Aang vun der populärer Nickelodeon Serie Avatar: The Last Airbender an d'Roster vum Nickelodeon All-Star Brawl 2 bäitrieden. Aang wäert mat engem komplett neie Beweegungsset kommen, wat seng Meeschterschaft vum Airbending weist.

Den zukünftege Arena Brawler ass agestallt fir nei Personnagen souwéi verbessert zréckkommend Brawler ze enthalen. Dem Aang seng Ergänzung zum Spill füügt d'Opreegung fir d'Fans vun der Avatar Serie un, well se fäeg sinn als hire Liiblings Airbending Held ze spillen. De Charakter Decompte weist datt Aang en eenzegaartege Set vu Beweegunge wäert hunn, déi seng Fäegkeeten aus der Show reflektéieren.

Ember vum Danny Phantom gouf och viru kuerzem mat engem offiziellen Trailer vum Spill ugekënnegt. Dëst erweidert d'Roster vum Nickelodeon All-Star Brawl 2 weider a gëtt de Fans en anere beléifte Charakter fir no vir ze kucken.

Wärend e Verëffentlechungsdatum nach net ugekënnegt gouf, gëtt Nickelodeon All-Star Brawl 2 erwaart op den Nintendo Switch an aner Plattformen méi spéit dëst Joer ze starten. Dëst héich erwaart Spill bréngt Zeeche vu verschiddenen Nickelodeon Shows zesummen, bitt Spiller d'Méiglechkeet fir spannend Schluechte mat hire Liiblings animéierten Helden ze engagéieren.

Bleift ofgeschloss fir méi Charakter Entdeckungen an Aktualiséierungen op Nickelodeon All-Star Brawl 2. Fans kënnen op fréier Ukënnegungen a Charakter Entdeckungen opfänken andeems se Nintendo Life seng Ofdeckung vum Spill besichen.

