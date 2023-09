D'NFT Gaming Co. lancéiert Éischt Spill, "Space Striker AI"

By

Digital Gaming Plattform D'NFT Gaming Co. D'Firma zielt d'Lück tëscht traditionellem Gaming a Web 3 ze iwwerbrécken andeems se Casual Spiller entwéckelen déi nei Features wéi net-fungibel Tokens (NFTs) integréieren.

De CEO vun The NFT Gaming Co., Vadim Mats, sot datt hiert Zil ass konventionell digital Spiller mat eenzegaartegen In-Game Elementer ze kombinéieren, dorënner Skins, Charakteren an Erfarungen, déi als NFTs erstallt a geprägt kënne ginn. Duerch d'Integratioun vu Blockchain Technologie a Spillowend, zielt d'Firma d'Benotzer en neien Niveau vum Besëtz a Wäert fir hir In-Game Verméigen ze bidden.

Zousätzlech zu "Space Striker AI", huet d'NFT Gaming Co. De Fokus vun der Firma fir innovativ Spillerfarungen ze kreéieren déi NFTs profitéieren, ënnerscheet et vun traditionelle Spillentwéckler.

"Space Striker AI" kann souwuel vum Google Play Store wéi och vum Apple App Store erofgeluede ginn. D'Entrée vun der NFT Gaming Co. op de Maart huet scho positiv Opmierksamkeet kritt, mat hiren Nasdaq-gehandelt Aktien iwwer 8% an der Pre-Maart Aktivitéit eropgaang.

Wéi d'Spillindustrie weider evoluéiert, bitt d'Integratioun vun NFTs a Blockchain Technologie nei Méiglechkeeten fir Spiller ze engagéieren mat Spiller an eegenen eenzegaartegen digitale Verméigen. D'Entrée vum NFT Gaming Co. op de Maart markéiert e bedeitende Schrëtt a Richtung Mainstream Adoptioun vun NFTs am Spill.

Definitiounen:

- Non-fungible Tokens (NFTs): Eenzegaarteg digital Verméigen déi d'Besëtzer vun engem spezifeschen Element oder Inhalt op der Blockchain representéieren.

Quellen: D'NFT Gaming Co. Pressematdeelung, MT Newswires.