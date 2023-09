Nei entdeckte Koméit Nishimura Siichtbar am Nuetshimmel

En nei entdeckte Koméit mam Numm Koméit Nishimura wäert d'nächst Woch siichtbar sinn wéi e laanscht d'Äerd passéiert. De japanesche Weltraumfotograf Hideo Nishimura huet de Koméit Ufank August fir d'éischt observéiert an ass zënterhier an der Hellegkeet eropgaang wéi en duerch dat banneschten Sonnesystem reest. De Koméit wäert seng noosten Approche op d'Äerd en Dënschdeg maachen, kommt bannent 78 Millioune Meilen vum Planéit, potenziell siichtbar fir déi nächst fënnef Deeg.

De Koméit Nishimura wäert och de 21. September bannent 17 Millioune Kilometer vun der Sonn passéieren. Seng Ëmlafbunn suggeréiert datt déi leschte Kéier wou en no bei der Sonn passéiert ass, a méiglecherweis méi no bei der Äerd, ëm d'Joer 1590 war. Zäit déi mam Nishimura entsprécht, et hätt misse relativ hell sinn ze gesinn.

Fir de Koméit Nishimura z'entdecken, ass et am beschten e Spektiv ze benotzen an eng Plaz mat däischterem Himmel ewech vu Stadliichter ze fannen. Sky and Telescope huet Charts gedeelt, déi Himmelbeobachter hëllefe kënnen de Koméit z'identifizéieren. De Schwäif vum Koméit wäert ëmmer vun der Sonn ewech weisen an op Fotoen schéngt e grénglech opgrond vun der Präsenz vu diatomesche Kuelestoff. Wéi och ëmmer, duerch d'Binokulare wäert et bal faarweg oder liicht rosa erschéngen, well d'Sonneliicht vun de Stëbskäre reflektéiert.

Fir déi op der nërdlecher Hemisphär ass et recommandéiert eng kloer Vue op den Ost-Nordost Horizont ongeféier eng hallef Stonn virum Dämmerung ze fannen. Wéi de Koméit awer méi no un d'Sonn an den Horizont kënnt, gëtt et méi schwéier ze gesinn. E Mëttwoch wäert de Koméit tëscht der Äerd an der Sonn passéieren, sou datt en onwahrscheinlech ze gesinn ass. Déi intensiv Hëtzt vun der Sonn kann de Koméit opbriechen, awer Experten erwaarden datt hien iwwerlieft. Wann et iwwerlieft, wäert et Ufank Oktober op déi wäit Säit vun der Sonn iwwergoen an am November um Moieshimmel vun der Südhallefkugel ze gesinn sinn.

Quellen:

- CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html