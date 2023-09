Wahoo annoncéiert aktualiséiert Kickr Move Smart Trainer an Neie Kickr Bike Shift

By

Wahoo huet de Kickr Move enthüllt, eng verbessert Versioun vu sengem populäre Kickr Smart Trainer. De Kickr Move huet eng agebauter Gleis déi XNUMX Zoll vun der viischter-After Bewegung vum Vëlo erlaabt. Dës Innovatioun zielt fir e méi realistescht an engagéiert Indoor Cycling Experienz ze bidden andeems d'Gefill vum Ausfahrt simuléiert gëtt. Wahoo behaapt datt dës Bewegung och d'Müdegkeet reduzéiere kann, déi typesch mam Reiden op engem fixen Trainer verbonne sinn.

Präis bei £ 1,399.99 / $ 1,599.99 / € 1,599.99, de Kickr Move ass £ 300 / $ 300 / € 300 méi deier wéi den existente Kickr V6 Smart Trainer. De Kickr V6 wäert nach ëmmer verfügbar sinn niewent dem Kickr Move ze kafen.

Zousätzlech zu der Kickr Move huet Wahoo och de Kickr Bike Shift ugekënnegt, eng nei Versioun vu sengem Kickr Bike Indoor Smart Bike. De Kickr Bike Shift ass bei £ 2,699.99 / $ 2,999.99 / € 2,999.99 geprägt, wat £ 800 / $ 1,000 / € 1,000 méi bëlleg ass wéi de Kickr Bike V2. Wéi och ëmmer, de Kickr Bike Shift huet net d'Fäegkeet ze kippen fir Gradienten ze simuléieren an huet e modifizéierte Brems- an Drivetrain System.

D'Kickr Move's integréiert Gleis erlaabt souwuel no vir a Säit-zu-Säit Bewegung, déi d'Benotzer eng méi realistesch Reiderfahrung ubidden. Wéi och ëmmer, dës Bewegung beschränkt d'Benotzung vu bestëmmten Accessoiren wéi Frontrad-Steigerblocken a Smart Lenksplacken. Wahoo huet en Adapter entwéckelt fir d'Kompatibilitéit mat sengem Kickr Climb Accessoir z'erméiglechen, deen Kloteren simuléiert andeems de Frontend vum Vëlo als Äntwert op virtuelle Gradientännerungen erhéicht gëtt.

Allgemeng zielen d'Kickr Move a Kickr Bike Shift d'Indoor Cycling Erfahrung ze verbesseren andeems se méi realistesch Bewegung an eng méi bezuelbar Optioun fir Cyclisten ubidden. Dës nei Verëffentlechunge weisen dem Wahoo säin Engagement fir Innovatioun am Smart Trainer an Indoor Cycling Maart.

Quellen:

- [Wahoo](https://www.wahoofitness.com/)

- [Cycling Weekly](https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/wahoo-kickr-move-ride-feel-anti-fatigue-504168)