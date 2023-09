Den Impakt vun der Beaver Migratioun op Arktis Gemeinschaften verstoen

Eng nei Etude genannt Barin, déi steet fir Beavers a sozio-ökologesch Widderstandsfäegkeet am Inuit Nunangat, ënnersicht wéi d'Migratioun vu Beaver an d'Arktis d'Regioun a seng Gemeinschaften beaflosst. Wéi d'Beaver weider nërdlech réckelen, kann hir Fäegkeet Waasserbunnen z'änneren an d'Ëmgéigend Terrain nei ze gestalten bedeitend Konsequenzen hunn.

Gefouert vum Helen Wheeler vun der Anglia Ruskin Universitéit a Phillip Marsh vun der Wilfrid Laurier Universitéit, an Zesummenaarbecht mam Herb Nakimayak vum Inuvialuit Fish Joint Management Committee an anere Partner, zielt de Barin Projet d'Beaver-relatéiert Ännerunge fir Baachen a Séien ze verstoen a wéi déi Ännerungen Impakt Leit. Dës Fuerschung ass besonnesch entscheedend fir d'Inuvialuit Settlement Regioun a Kanada.

An Alaska hunn d'Wëssenschaftler wéi de Ken Tape d'Effekter vu Beaver zënter Joere studéiert an hunn den Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) geformt fir d'Zesummenaarbecht an d'Wëssenaustausch tëscht Fuerscher aus verschiddene Regiounen z'erliichteren. Wéi och ëmmer, Kanada ass ëmmer nach amgaang wat d'Studie an d'Verständnis vun der Skala vun de Beaver-relatéierten Themen an der Arktis ugeet.

Beavers hunn e breeträichen Impakt op Tiefland-Ökosystemer, dorënner Permafrost, Kuelestoff-Cycling, Fëschpopulatiounen a Waasserqualitéit. Iwwerdeems d'Effekter vun Beavers extensiv an anere Beräicher studéiert goufen, stellt d'Arktis eenzegaarteg Erausfuerderunge wéinst sengem gefruer Buedem an Temperatur-limitéiert Systemer. D'Arktis erliewt scho bedeitend Ännerunge wéinst dem Klimawandel, wat et essentiell mécht fir déi spezifesch Ännerungen ze bestëmmen, déi dem Beaver zouzeschreiwen.

De Barin Projet zielt fir verschidde Schlësselthemen unzegoen, sou wéi de Wuesstum vun der Beaverpopulatioun, hiren Impakt op Fësch a Fësch Liewensraim, an déi spéider Auswierkungen op d'Ëmgéigend Gemeinschaften. D'Fuerschung involvéiert d'NASA Satellitendaten a statistesch Modeller ze benotzen fir Beaverbewegung an hydrologesch Verännerungen virauszesoen. Et enthält och Gemeinschaftsworkshops, mëndlech Geschichten sammelen, an op-de-Buedem Datensammlung.

D'Studiegebitt fir Barin enthält Aklavik, Tuktoyaktuk, an Inuvik, souwéi Waasserwaasser laanscht d'Inuvik-Tuktoyaktuk Autobunn. Herb Nakimayak, de President vum Inuvialuit Fish Joint Management Committee, huet bedeitend Ännerungen an dëse Beräicher Zeien, sou wéi eng Erhéijung vun de Beaver Staudamm a säin Impakt op Fëschdroende Baachen an Ökosystemer, déi vu Walen a Seeler vertraut sinn.

Insgesamt zielt de Barin-Projet wertvoll Fuerschung ze bidden, déi hëllefe kënnen d'Entscheedung z'informéieren an Strategien z'entwéckelen fir eng lafend Gemeinschaftsbaséiert Iwwerwaachung a Gestioun. Andeems Dir den Impakt vun der Beavermigratioun op Arktesche Gemeinschaften versteet, kënne besser Moossnamen ëmgesat ginn fir d'Widderstandsfäegkeet an d'Nohaltegkeet vun dësen Ökosystemer ze garantéieren.

Quellen: Inuvik Drum, Yale Environment 360