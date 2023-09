E Biomedizinesche Physik Labo kritt Subventiounen fir Laser-baséiert Behandlung fir Ovarial Cancer

E Labo op der Northeastern University gouf en $ 2.7 Millioune Subventioun ausgezeechent fir eng nei Behandlung fir Eierstockskriibs z'entwéckelen. D'Behandlung wäert Laser benotzen fir chemo-resistent Kriibszellen z'identifizéieren an ze zielen, während d'Immunsystem vum Patient stäerkt. De Fuerschungsprojet, genannt "Fractionated Photoimmunotherapy to Harness Low-Dosis Immunostimulation in Ovarial Cancer", ass eng Zesummenaarbecht tëscht Northeastern University, MD Anderson Cancer Center, a Moffitt Cancer Center.

Eierstockskriibs ass ee vun den déidlechste Kriibs bei Fraen, a gëtt dacks a spéide Stadien diagnostizéiert. Aktuell Behandlungsoptioune fir fortgeschratt Etapp Eierstockskriibs involvéiert Chirurgie fir Tumoren ze entfernen, gefollegt vun der Chemotherapie mat héijer Dosisintensitéit. Wéi och ëmmer, dës Behandlungen erreechen dacks hir Grenzen wéinst Drogenresistenz an Dosis-limitéierter Toxizitéit. Et gëtt e Bedierfnes fir méi effektiv Behandlungsmethoden, déi och den Immunsystem vum Patient kënnen engagéieren fir Kriibs ze bekämpfen.

D'Laser-baséiert Behandlung, bekannt als photodynamesch Therapie oder Photoimmunotherapie, gouf scho a Pilot klineschen Studien getest an huet Verspriechen gewisen. Andeems Dir spezifesch Antikörper benotzt, déi Kriibszellen zielen a fotoaktive Moleküle droen, kann d'Behandlung reaktive Spezies an engem lokaliséierte Gebitt aktivéieren, wat Schued un chemo-resistente Kriibszellen verursaacht. De Virdeel vun dëser Behandlung ass datt et och den Immunsystem fir d'Verfollegung vun der Immuntherapie priméiert, potenziell "gutt" Immunzellen spueren an "schlecht" Tumorzellen ewechhuelen, déi den Immunsystem hemmen.

Zousätzlech zu der Behandlung schafft de Labo och un der Entwécklung vun engem Miniaturmikroskop, deen an de Kierper agesat ka ginn fir Tumoren mat Liicht ze bewäerten. De Mikroskop wäert kuerz Impulser vu Liicht benotzen, déi duerch eng optesch Faser iwwerdroe ginn, fir d'Bild ze maachen. De Moment sinn esou Apparater grouss an deier, awer de Labo zielt fir e liicht, portable Laserapparat ze kreéieren deen ongeféier $ 10,000 kascht.

D'Fuerschung ass héich interdisziplinär, mat Mathematik, Physik, Photophysik, Quantephysik, Biophysik, Biochemie, an Tumorimmunologie involvéiert. Northeastern University wäert d'experimentell Aarbecht fir d'Behandlung maachen, während den Enderling Labo mathematesch Onkologie benotzt fir ze projizéieren wéi en Tumor op d'Behandlung reagéiert. Berechnungsmodelléierung gëtt och benotzt fir verschidde Konditiounen ze simuléieren déi net experimentell getest kënne ginn.

Dës Fuerschung weist villverspriechend Potenzial fir eng Laser-baséiert Behandlung z'entwéckelen déi spezifesch chemo-resistente Eierstockkrebszellen ziele kann an den Immunsystem vum Patient stimuléieren fir zréck ze kämpfen. D'Entwécklung vun engem Miniaturmikroskop wäert och wäertvoll Abléck an Tumorzellen ubidden a weider Experimenter a Behandlungen guidéieren.

Quellen:

- Nordosten Global News

- American Cancer Society