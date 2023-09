Neie Chromecast Remote fir Google TV Spotted an Android TV 14 Beta

Déi lescht Versioun vun Android TV 14 Beta huet opgedeckt wat schéngt en neie Fernbedienung fir den Chromecast mat Google TV ze sinn. De Remote Design huet eng markant gerundet Form an Top-montéiert Navigatiounspad, ähnlech wéi déi aktuell Remote. Wéi och ëmmer, et ginn e puer merkbar Differenzen.

Déi existent Chromecast mat Google TV Fernbedienung huet aacht Knäppercher, dorënner en D-Pad fir zréck, Assistent, Home, Mute, YouTube, Netflix, an TV Power an Input. Volumen Kontrollen sinn op der rietser Säit vun der Fernbedienung.

Den neie Ferndesign, als Kontur gewisen, weist e puer verschidde Ännerungen. Ënnert dem D-Pad ginn et zwee ronn Knäppercher, méiglecherweis fir zréck an Assistent. Laanscht der lénker Säit ginn et dräi méi Knäppercher, viraussiichtlech fir doheem, Mute, an ee vun deenen zwee App Ofkiirzungen. Op der rietser Säit gëtt et e gréissere Knäppchen mat enger Volume Rocker Form. En aneren neie Knäppche mat engem Stär Ikon ass um ënnen, bezeechent als "Magie" an de Systemdateien.

Dës Fernbedienung gëtt gegleeft eng Virschau vun engem neien Chromecast mat Google TV ze sinn, dee viru Méint an der Entwécklung geruff gouf. Wéi och ëmmer, et gëtt keen direkten Beweis am Android 14 Build deen op den neien Apparat weist.

Wärend de Verëffentlechungsdatum vum neie Chromecast net kloer ass, proposéiert de rezenten Update op Android TV 14 datt et nach ëmmer an der Pipeline ka sinn. Et ass onwahrscheinlech op den nächsten Oktober Pixel Start Event enthüllt ze ginn. Trotzdem weist d'Entdeckung vun der neier Fernbedienung op en imminenten Update vum Chromecast mat Google TV.

Quell: APK Insight