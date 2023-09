New Borderlands Collection: Pandora's Box bitt grousse Wäert fir Fans

Déi kierzlech lancéiert Borderlands Collection: Pandora's Box ass en Hit ënner Borderlands Fans ginn, séier erop op d'"Top Paid" Xbox Charts. Zënter hirer Verëffentlechung den 1. September ass d'Kollektioun déi zweet Plaz op de UK Charts erreecht a bleift op der Nummer XNUMX an den USA.

Ee vun den Haaptgrënn fir seng Popularitéit ass déi massiv 60% Remise déi aktuell verfügbar ass, wat de Präis vun £ 123.99 / $ 149.99 op £ 49.59 / $ 59.99 erof bréngt. Zousätzlech kënnen déi, déi schonn ee vun de Spiller, déi an der Sammlung abegraff sinn, eng nach méi grouss Remise genéissen.

D'Borderlands Collection: Pandora's Box enthält sechs Spiller, zesumme mat all Add-on Inhalt fir all Spill. D'Fans kënnen Stonnen vun immersivem Spillspill an Exploratioun am eenzegaartege Borderlands Universum erwaarden.

Fir déi, déi interesséiert sinn d'Kollektioun ze kafen, ass elo déi perfekt Zäit dat ze maachen ier d'Reduktioun ëm Mëttwoch oder Donneschdeg vun dëser Woch ofleeft. D'Kollektioun kann einfach am Xbox Store fonnt ginn.

Vill Fans sinn opgereegt iwwer dës Offer, well et e grousse Wäert fir déi sechs Spiller an hiren zousätzlechen Inhalt gëtt. Wéi och ëmmer, d'Meenunge kënnen ënnerschiddlech sinn, an Individuen ginn encouragéiert hir Gedanken an der Kommentarsektioun ze deelen.

