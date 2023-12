Wisconsin Gesetzgeber proposéieren Gesetzesprojet fir Marihuana Besëtz ze dekriminaliséieren

By

Wisconsin Gesetzgeber aus ganze Parteilinne schléissen sech zesummen fir en neie Gesetzprojet anzeféieren deen zielt fir den nidderegen Niveau Marihuana Besëtz ze dekriminaliséieren. D'Vertrieder Shae Sortwell (R) a Sylvia Ortiz-Velez (D), zesumme mam Senator Lena Taylor (D), sponseren d'Gesetzgebung, déi probéiert de Logjam op Cannabispolitik an der GOP-kontrolléierter Legislaturperiod ze briechen.

De proposéierte Gesetzesprojet géif de Besëtz vu bis zu 14 Gramm Cannabis bestrooft ginn mat enger ziviler Verfaassung vun $ 100, wat d'Drohung vu Prisongsstrof eliminéiert. Et géif och verhënneren, datt Widderhueler méi schwéier Strofe kréie kënnen, andeems d'Iwwerzeegunge vu bis zu 28 Gramm net zielen. D'Sponsoren vum Gesetzesprojet plädéieren datt Wisconsin d'Leit net fir kleng Marihuana-Beleidegungen a Prisong sollte maachen, besonnesch wann aner Staate scho Schrëtt gemaach hunn fir de Besëtz ze dekriminaliséieren.

D'Gesetzgebung géif och de Patronen méi Diskretioun an der Aarbechtsplaz Cannabis Testpolitik ginn. Wärend de Gesetzesprojet zielt fir d'Strofe fir de Besëtz an d'Benotzung vu Marihuana Accessoiren ze reduzéieren, erlaabt et ëmmer nach Geldstrofe vu bis zu $ ​​​​10 fir dës Beleidegungen.

Zousätzlech zu der Dekriminaliséierung versicht de Gesetzesprojet d'Haftung fir Patronen ze limitéieren déi wielen net THC Drogentest fir Aarbechtsbewerber oder Aarbechter ze erfuerderen. Wéi och ëmmer, et ginn e puer Ausnahmen zu dëser Politik, sou wéi Aarbechtsplaze mat Féderalen Kontrakter, US Department of Transportation Konformitéit, oder Kollektivvertragsvertrag mat spezifesche Mandater.

D'Sponsoren vum Gesetzesprojet fuerdere Matbierger Gesetzgeber fir Cosponsoren ze ginn ier et formell agefouert gëtt.

Wärend Affekote fir d'Marihuana-Reform allgemeng all Schrëtt begréissen fir d'Verhaftungen fir Cannabis-verwandte Beleidegungen zu Wisconsin opzehalen, e puer argumentéieren datt d'Dekriminaliséierung net wäit genuch geet. Demokrate wéi Senat Minoritéitsleader Melissa Agard drécken op eng ëmfaassend Legaliséierung a fuerderen d'Publikum op d'Vertrieder ze drécken fir d'Hörungen iwwer dëst Thema ze halen.

Wisconsin steet als Outlier an der Regioun, mat Nopeschlänner wéi Illinois, Michigan, a Minnesota déi scho Marihuana legaliséiert hunn. Trotzdem war déi konservativ lieweg Legislaturperiod resistent géint souguer inkrementell Reform. Wéi och ëmmer, déi rezent Verëffentlechung vun enger steierlecher Schätzung vum Staatsdepartement fir Revenu suggeréiert datt d'Legaliséierung vu Marihuana e wesentleche wirtschaftlechen Impakt kéint hunn, ongeféier $ 170 Milliounen u Steierrecetten jäerlech generéiert.

Wärend d'Schicksal vum Gesetzprojet onsécher bleift, wäerten Affekoten a Gesetzgeber weiderhin sënnvoll Marihuana-Politik drécken, déi verännert Attitudë vis-à-vis vu Cannabis reflektéieren.