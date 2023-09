Wéi fannt Dir Ronnie 2K an NBA 2K24's MyCareer

De Ronnie 2K an der NBA 2K24 MyCareer ze fannen kann Iech e Virsprong mat zukünftege Profien ginn, well Dir kënnt bei 90 insgesamt mam Rebirth perk ufänken. An de Jore virdrun ass de Ronnie 2K ronderëm d'Stad plazéiert ginn, an huet d'Spiller opgefuerdert him ze fannen an Ziler ze kompletéieren fir Belounungen ze spären. Wéi och ëmmer, an NBA 2K24, Ronnie 2K ze fannen ass vill méi einfach. Hie läit op der Plage, speziell no bei den 3v3 Geriichter. Dir kënnt him einfach gesinn wéi hien vun anere Spiller ëmgi gëtt an hien huet e Pool Floatie ëm seng Taille gewéckelt.

Fir d'Rebirth Quest unzefänken an de Ronnie 2K an der NBA 2K24 ze fannen, musst Dir op Äre Spezialaktivitéitsmenü goen an d'Quest ausléisen. Wann Dir d'Sich ugefaang hutt, musst Dir am Ganzen 90 erreechen an dann zréck op de Ronnie fir en zweet Gespréich. Nom Ofschloss belount de Ronnie Iech mat 3,000 VC an de Rebirth perk. D'Rebirth perk erlaabt Iech all zukünfteg MyPlayers mat engem 90 Gesamtbewäertung unzefänken a gëtt 5% Boost fir berechtegt Badges, déi och op engem Sëlwerniveau ufänken.

D'Zousatz vun Säit Quests, Aktivitéiten a Sammelstécker am NBA 2K24 MyCareer huet et méi immersiv an engagéierend fir Spiller gemaach. Dem Ronnie 2K seng Präsenz am Spill füügt eng extra Schicht vun der Opreegung bäi wéi d'Spiller beméien him ze fannen a Belounungen opzemaachen. Mat der vereinfachter Plaz vum Ronnie 2K an der NBA 2K24 kënnen d'Spiller einfach Zougang zum Rebirth perk kréien an d'Virdeeler genéissen déi et fir hir MyCareer Erfahrung ubitt.

