The Backlash Against NBA 2K24: Second-Worst-Rated Steam Game of All Time

Déi kierzlech verëffentlecht NBA 2K24 huet e grousse Réckschlag vu PC Gameren ausgeléist, sou datt et dat zweet schlëmmst bewäertte Steam Spill vun allen Zäiten ass. Entwéckelt vu Visual Concepts a publizéiert vun 2K, huet de Basketballspill eng "iwwerwältegend negativ" Benotzer Bewäertung op Steam kritt.

Eng vun de primäre Beschwerden vu PC Gameren ass datt d'PC Versioun vun NBA 2K24 net par par mat der PlayStation 5 an Xbox Series X an S Versiounen ass. Dëse Mangel u Paritéit huet Spiller frustréiert déi eng vergläichbar Spillerfahrung iwwer Plattformen erwaart hunn. Zousätzlech goufen et Berichter iwwer rampant Bedruch an e Mangel u Cross-Play a Schlësselmodi, wat d'Onzefriddenheet tëscht der PC Player Basis weider bréngt.

D'Kritik géint NBA 2K24 ass net limitéiert op d'PC Versioun. D'Spill huet och Réckschlag fir seng aggressiv Mikrotransaktiounen konfrontéiert, déi vill Spiller behaapten si méi schlëmm wéi jee virdrun. Dem IGN seng Iwwerpréiwung vun der NBA 2K24 beliicht déi "heinous" Mikrotransaktiounen déi integral zu ville populäre Spillmodi sinn, wat et schwéier mécht fir Spiller ouni déif Taschen ze konkurréiere.

Den negativen Empfang op Steam huet d'NBA 2K24 op déi zweet Plaz op der Steam250's Hall of Shame gedréint, nëmmen no Blizzard's Overwatch 2. Mat engem Score vun nëmmen 1.07 baséiert op enger Genehmegung Bewäertung vun 11% vun 3,391 Stëmmen, ass den aktuelle Stand vum Spill eng Reflexioun vu der verbreet Enttäuschung ënnert Spiller.

Et bleift ze gesinn wéi 2K op de Réckschlag an d'Suergen vun de Spiller reagéiert. E puer Fans hoffen datt zukünfteg Updates oder Patches d'Problemer adresséiere kënnen, besonnesch de Mangel u Paritéit an d'Prévalenz vu Mikrotransaktiounen. An der Tëschenzäit, PC Gameren a Fans vun der NBA 2K Serie weider hir Enttäuschung mat der leschter Installatioun ze soen.

Bemierkung: Den Artikel gouf geschriwwen op Basis vun der Informatioun am Quellartikel, ouni Zougang zu de Quellen, déi um Enn ernimmt sinn.