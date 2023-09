NBA 2K24 Leeschtungen an Trophäen: Den Ultimate Guide fir Iech selwer um Geriicht ze beweisen

Mat der Verëffentlechung vun NBA 2K24 sinn d'Spiller prett fir e fuschneie Set vun Erzielungen an Trophäen unzegoen fir hir Fäegkeeten um virtuelle Geriicht ze weisen. D'Installatioun vun dësem Joer bitt 45 Erausfuerderungen déi eng Rei vun Ziler an Ziler ofdecken.

Vun der Eruewerung vun der GOAT Lëscht bis zum Fortschrëtt an der WNBA, Completionisten hunn vill fir se engagéiert ze halen. D'Leeschtungen an d'Trophäen an der NBA 2K24 sinn entwéckelt fir Spiller op hir Grenzen ze drécken an eng belountend Erfahrung ze bidden.

E puer bemierkenswäert Erausfuerderunge enthalen all 8 Chef Charaktere am Sunset Park an The Point ze besiegen, de Streetball Tournoi am The Yard ze gewannen, an 3 Stären op all 4 Famill Flashback Spiller z'erreechen. D'Spiller kënnen och eng GOAT Skill fir d'éischte Kéier aktivéieren, d'Tier 4 GOAT Skill Belounung an all 4 Kategorien opmaachen, a verschidden Niveauen op der GOAT Lëscht erreechen.

Aner Leeschtungen involvéiert Rekorder a Punkten, Rebounds, Assists, Blocken, Klauen oder Dräi-Pointer ze briechen, Rookie vum Joer, MVP, Finale MVP, an d'Championnat an der selwechter Saison ze gewannen, a Legenden wéi Kareem Abdul-Jabbar a Michael iwwerwannen Jordan a Leeschtungen.

Zousätzlech, stellt NBA 2K24 Erausfuerderunge spezifesch fir d'WNBA vir, wéi e Spill am W ze gewannen, den héchste Fortschrëttsniveau z'erreechen, an auszeschléissen an alle Piliere vum W. D'Spill huet och verschidde MyTEAM Aufgaben, dorënner d'Uwendung vun enger Diamond Shoe Card , Schafe vun engem Diamond Shoe am MT Shoe Lab, a fäerdeg Kollektiounen.

D'Spiller kënnen hir Schéissexpertise demonstréieren andeems se perfekt Release Shots maachen a Spiller mat bedeitende Margen gewannen. Si kënnen och hir Fäegkeeten a Beräicher wéi Dräi-Punkt Schéissen, Turnovers, Rebounds, Blocks an Assists weisen fir hir Géigner ze iwwerwannen.

NBA 2K24 bitt eng räich Gamme vu Inhalter an Erausfuerderunge fir Spiller ze entdecken an ze eroberen. Egal ob Dir en erfuerene Gamer sidd oder nei an der Franchise sidd, dëst Joer Leeschtungen an Trophäen bidden eng spannend a kompetitiv Erfahrung um virtuelle Basketball Geriicht.

