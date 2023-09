Expert deelt natierlech Methoden fir Verstopfung ze entlaaschten

By

Verstopfung ass e gemeinsame Verdauungsproblem dee vill Leit beaflosst. Mir wenden eis dacks op iwwer-de-Konter Medikamenter fir Erliichterung, awer et ginn natierlech Methoden déi d'Verstopfung direkt hëllefe kënnen. Den Dokter Janine Bowring, e renomméierten Expert am Darmgesondheet baséiert a Kanada, huet hir Top Tipps op TikTok gedeelt, Millioune vu Meenungen gewonnen. Wärend e puer Leit skeptesch kënne sinn, ginn dës Methode vu wëssenschaftleche Beweiser ënnerstëtzt.

Also, wat sinn dës natierlech Methoden fir Verstopfung ze entlaaschten? Bowring beréit déi folgend:

1. Bleift hydratiséiert: Drénken genuch Waasser ass essentiell fir eng korrekt Verdauung an Darmbewegungen. Dehydratioun kann zu gestäerkten Hocker a Schwieregkeeten féieren. Zil op d'mannst 8 Glieser Waasser pro Dag ze drénken.

2. Erhéijung vun der Faserzufuhr: Konsuméiere vun enger Diät reich an Faser kann regelméisseg Darmbewegungen förderen. Huelt Uebst, Geméis, Vollkorn an Huesen an Ären Iessen. Zousätzlech kënnt Dir eng Faser Ergänzung huelen wann néideg.

3. Übung regelméisseg: Kierperlech Aktivitéit stimuléiert d'Muskelen am Darm, fördert d'Darmbewegungen. Engagéiert regelméisseg Übung, wéi Spazéieren oder Joggen, fir Verstopfung ze vermeiden an ze entlaaschten.

4. Probéiert natierlech Heelmëttel: Bowring proposéiert d'Benotzung vun natierleche Remedies wéi Kräutertee, wéi Pfeffermënz oder Ingwer, fir den Verdauungssystem ze berouegen an d'Darmreguléierung ze förderen. Probiotike kënnen och gutt sinn fir e gesonde Darm z'erhalen.

Obwuel dës Tipps hëllefe kënnen d'Verstopfung direkt entlaaschten, ass et wichteg d'Basisgrënn vun der Verstopfung fir eng laangfristeg Erliichterung unzegoen. Wann Dir chronesch Verstopfung oder aner Verdauungsprobleemer erliewt, ass et unzeroden e Gesondheetsspezialist ze konsultéieren fir eng richteg Evaluatioun a personaliséierte Behandlungsplang.

Zesummegefaasst kann d'Verstopfung erliichtert ginn duerch natierlech Methoden wéi hydratiséiert ze bleiwen, d'Faseropnahm erhéijen, regelméisseg trainéieren an natierleche Recours probéieren. Dës Empfehlungen vum Dr Janine Bowring, e respektéierten Expert an der Darmgesondheet, bidden eng holistesch Approche fir d'Verdauungsgesondheet ze förderen an d'Verstopfung ze entlaaschten.

Definitiounen:

- Gutt Gesondheet: bezitt sech op d'Gläichgewiicht an den optimale Fonctionnement vum Magen-Darm-System, dorënner de Mo, Darm a Mikrobiom.

- Verstopfung: Eng Bedingung charakteriséiert duerch selten oder schwiereg Darmbewegungen, déi dacks zu hart an dréchen Hocker resultéieren.

Quellen:

- "Expert deelt natierlech Methoden fir Verstopfung ze entlaaschten." Daily Mail.

- Dr Janine Bowring, ND, Youtube Channel.