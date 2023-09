Nei Abléck iwwer Leaf Evolutioun a Fibonacci Spiralen a Planzen

By

Eng rezent Etude iwwer e 407 Millioune Joer ale Planzefossil huet eist Verständnis vun der Evolutioun vun de Blieder revolutionéiert an dat berühmt mathematescht Muster bekannt als Fibonacci Spiralen. D'Resultater fuerderen de laang gehalene Glawe eraus datt d'Spiralkonfiguratiounen, déi an zäitgenëssesche Planzen observéiert goufen, an de fréierste terrestresche Planzen verbreet waren.

Am Géigesaz zu fréieren Theorien hunn déi antike Planzen eng aner Aart vu Spiralarrangement ausgestallt, wat beweist datt Planzenblatspiralen sech op zwee getrennte evolutiv Weeër entwéckelt hunn. Dës Entdeckung werft Liicht op déi divers evolutiv Geschicht vu Planzeblattspiralen a proposéiert datt déi typesch Fibonacci Spiralen, déi haut an der Natur gesi ginn, net an de fréierste Landplanzen präsent waren.

D'Studie, gefouert vun der University of Edinburgh, huet digital Rekonstruktiounstechnike benotzt fir 3D Modeller vu blatzegen Seancen am fossiliséierte Clubmoss Asteroxylon mackiei ze kreéieren. Dësen aussergewéinlech konservéierte fossille gouf am Rhynie chert fonnt, e schottesche sedimentäre Depot bekannt fir seng Beweiser vu fréien Ökosystemer.

D'Fuerscher hunn entdeckt datt d'Blieder a reproduktive Strukture vum Asteroxylon mackiei am meeschten an net-Fibonacci Spiralen arrangéiert goufen, e Muster dat rar an zäitgenëssesche Planzen ass. Dës Entdeckung fuerdert d'Annahme eraus datt Fibonacci Spiralen antike Feature waren déi héich konservéiert a Planzen goufen.

Den 3D Modell vun Asteroxylon mackiei, erstallt an Zesummenaarbecht mam digitale Kënschtler Matt Humpage mat digitaler Rendering an 3D Dréckerei, bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Blat Arrangement an enger 407 Millioune Joer aler Planz z'ënnersichen. D'Fuerschung beliicht d'Bedeitung vun technologesche Fortschrëtter a wéi se zu eisem Verständnis vun der Planzeevolutioun bäidroen.

D'Studie huet méi breet Implikatioune fir d'Verstoe vu Fibonacci Spiralen an Landpflanzen. Et suggeréiert datt Net-Fibonacci Spiralen an antike Clubmossen heefeg waren an datt d'Evolutioun vu Blatspiralen an zwee getrennte Weeër divergéiert ass. Dëst fuerdert d'Annahme datt Fibonacci Spiralen universell a Planzen sinn.

Weider Fuerschung an der Blat Evolutioun an der evolutiver Geschicht vu Fibonacci Spiralen a Planzen wäerten zu engem méi ëmfaassende Verständnis vun de bemierkenswäerte Mustere bäidroen, déi an der Natur observéiert ginn.

Source:

- "Blieder an sporangia entwéckelt a rare Net-Fibonacci Spiralen an fréi Bliederplanzen" vum Holly-Anne Turner, Matthew Humpage, Hans Kerp, an Alexander J. Hetherington, Science (DOI: 10.1126/science.adg4014).

- Universitéit Edinburgh: https://www.ed.ac.uk/news/2023/ancient-plant-fossil-reshapes-our-understanding-of