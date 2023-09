E rezente Bericht vum US Government Accountability Office (GAO) huet verroden datt Senior Beamten vun der NASA de Space Launch System (SLS) vun der Agentur als "onbezuelbar" bei hiren aktuellen Käschteniveauen gesinn. De GAO Bericht, deen d'Ausgaben vum SLS Programm analyséiert, kritiséiert de Mangel u Transparenz betreffend lafend Käschten an ënnersträicht d'Bedierfnes fir Verbesserung vun der Bezuelbarkeet.

Och wann de Bericht d'Nimm oder d'Zuel vun de Beamten net verroden, déi dës Fuerderung gemaach hunn, seet et datt d'NASA d'Noutwennegkeet erkennt fir d'Bezuelbarkeet ze verbesseren. Den SLS Programm vun der Agence huet e Fahrplang entwéckelt fir zukünfteg Käschtespueren z'erreechen, wat d'Stabiliséierung vum Fluchplang enthält, d'Effizienz erhéijen, d'Innovatioun encouragéieren an d'Acquisitiounsstrategien upassen fir d'Käschterisiken ze reduzéieren.

D'SLS Rakéit ass zentral am Artemis Programm vun der NASA, deen d'Mënschen op de Mound zréckkënnt an eng permanent Mound Siidlung opzebauen. Den éischten Teststart vun der SLS, genannt Artemis I, huet de 16. November stattfonnt a gouf trotz Verspéidungen als e bedeitende Succès ugesinn. Dëse Succès mécht de Wee fir déi éischt Crew-Testmissioun vun der NASA ronderëm de Mound am spéiden 2024 (Artemis II) an de eventuellen Retour vun den amerikaneschen Astronauten op de Mound (Artemis III).

Wéi och ëmmer, d'Kritik vum SLS Programm bestoe weider, dorënner Berichter vu Regierungswaachhënn wéi de GAO an den Generalinspekter vun der NASA. Dës Berichter hu Kontrakterprobleemer beliicht, Käschteiwwerschëss, an e Manktem un Transparenz vun der NASA iwwer Käschteschätzunge fir geplangte Artemis Starten.

De GAO Bericht huet och opgedeckt datt et am Joer 2014 recommandéiert huet d'NASA eng Käschtebaseline fir Missiounen z'entwéckelen déi SLS Block I benotzen, awer d'Agence huet dës Empfehlung net ëmgesat. Ausserdeem plangt d'NASA net d'Produktiounskäschte ze moossen fir d'Bezuelbarkeet vu senger mächtegst Rakéit ze iwwerwaachen.

Zousätzlech zu den $ 12 Milliarde scho fir d'Entwécklung vun der SLS Rakéit ausginn, huet d'NASA iwwer $ 11 Milliarde a senger rezenter Budgetspropositioun gefrot fir de Programm fir déi nächst véier Joer ze finanzéieren.

Insgesamt mécht de GAO Bericht Bedenken iwwer d'Nohaltegkeet vum SLS Programm op hiren aktuellen Käschteniveauen, wat d'NASA freet fir Bezuelbarkeetprobleemer unzegoen an Käschtespuerstrategie fir d'Zukunft ze sichen.

