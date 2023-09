NASA Mars Rover Perseverance Entdeckt interessant Fielsformatiounen

By

D'NASA Mars Rover Perseverance huet viru kuerzem Biller vu Fielsformatiounen op der Mars Uewerfläch erfaasst, déi ähnlech wéi eng Haifin an e Krabklau gleewen. Dës faszinéierend Entdeckungen bidden e wäertvollen Abléck an d'geologesch Geschicht vum roude Planéit.

D'Biller, opgeholl vum Mastcam-Z Instrument vum Perseverance, hunn eng Fielsformatioun opgedeckt, déi op eng Haifin ähnelt, oprecht am Marsbuedem. Déi eenzegaarteg Form vum Fiels hindeit datt et duerch d'Zäit vun der Winderosioun geformt ka ginn.

Nieft der Haifinformatioun huet d'Perseverance och e Bild vun engem Fiels erfaasst, deen eng opfälleg Ähnlechkeet mat enger Krabklau huet. Dëse Fiels schéngt e geckeg Rand an eng markant Form ze hunn, wat d'Wëssenschaftler opfuerdert seng Zesummesetzung an d'Origine genee z'ënnersichen.

Dës Fielsformatiounen si vu groussem Interessi fir Wëssenschaftler, well se Hiweiser iwwer d'geologesch Prozesser kënne ginn, déi iwwer Millioune Joer um Mars geschitt sinn. Andeems Dir dës Formatiounen studéiert, hoffen d'Fuerscher Abléck an d'Vergaangenheet vum Planéit an d'Potenzial fir d'Mikrobielle Liewen z'ënnerstëtzen.

D'Missioun vu Perseverance um Mars ass no Unzeeche vum antike mikrobielle Liewen ze sichen a Proben ze sammelen fir zukünfteg Retour op d'Äerd. De Rover ass mat verschiddenen Instrumenter a Kameraen ausgestatt, déi et erlaben, d'Mars-Ëmfeld am Detail ze analyséieren.

D'Entdeckung vun den Haifin- a Krabbeklau-Fielsformatiounen beliicht déi divers Landschaften déi um Mars existéieren. Dëst ënnersträicht weider d'Wichtegkeet vun Exploratioun a Fuerschung fir d'Geheimnisser vun eisem Nopeschplanéit opzemaachen.

