D'NASA Lucy Raumschëff entdeckt Binär Asteroid System

D'NASA Lucy Raumschëff huet viru kuerzem e Fluch vu sengem éischten Asteroid Zil ofgeschloss an eng iwwerraschend Entdeckung gemaach - den Asteroid, genannt Dinkinesh, ass tatsächlech e binäre System, deen aus engem gréisseren primären Asteroid an engem méi klenge "Mound" besteet, deen ëm en ëmkreest. D'Biller, déi vum Lucy ageholl goufen, hunn dës eenzegaarteg Feature opgedeckt an hunn d'Wëssenschaftler erstaunt, déi an der Missioun involvéiert sinn.

De primären Asteroid am Dinkinesh-System gëtt geschat op eng hallef Meile breet, während säi Satellit ongeféier 0.15 Meilen an der Breet moosst. Dës onerwaart Entdeckung huet d'Opreegung ronderëm d'Lucy-Missioun weider erhéicht, déi zielt fir d'Trojanesch Schwarm ze entdecken, zwou Gruppen vun Asteroiden, déi um selwechte Wee wéi de Planéit Jupiter sëtzen.

"D'Trojaner sinn déi lescht grouss Bevëlkerung vun Objeten, déi mir nach net vun no gesinn hunn", sot den NASA Planetareschen Wëssenschaftler Thomas Statler. "An d'Lucy wäert dat fir d'éischte Kéier maachen."

D'Missioun gouf nom berühmte "Lucy" Skelett benannt, eng banebriechend Entdeckung an der mënschlecher Evolutioun. Ähnlech hofft d'NASA datt d'Studie vun dëse planetaresche Fossilien wäertvoll Abléck an d'Origine vun eisem Sonnesystem gëtt.

Och wann de primäre Fokus vum Lucy senger Begeeschterung mam Dinkinesh war den Asteroid Tracking System vun der Raumschëff ze testen, virleefeg Analyse vun de Biller suggeréiert datt d'Studie vun dësem binären Asteroid Liicht werfe kéint wéi ähnlech Asteroide méi no un d'Äerd migréiert hunn. Esou Wëssen ass entscheedend fir potenziell Gefore fir eise Planéit ze bewäerten.

Wärend den Dinkinesh en onerwaarten Zousatz zu der Missioun vum Lucy war, wäert d'Raumschëff seng ambitiéis Rees duerch de Weltraum weiderféieren. No engem Rendez-vous mat engem aneren Haaptgurt-Asteroid an zousätzlech Solarschleifen, wäert d'Lucy d'Trojanesch Schwarm am Joer 2027 erreechen, gefollegt vun engem Besuch an de Schwarm vun Asteroiden, déi de Jupiter 2033 hannerloossen.

Andeems hien d'Geheimnisser vun dëse wäitem Himmelskierper opléist, wäert dem Lucy seng Missioun zu eisem Verständnis vun der Geschicht vum Sonnesystem an eiser Plaz dobannen bäidroen. All Asteroid hält wäertvoll Informatioun déi d'Wëssenschaftler hëlleft d'Geschicht vun eisem kosmeschen Hierkonft zesummenzebréngen.

FAQ:

Q: Wat huet dem Lucy säi Fluch vum Dinkinesh opgedeckt?

A: De Flyby huet opgedeckt datt Dinkinesh e binären Asteroidesystem ass, deen aus engem gréisseren primären Asteroid an engem méi klenge Satellit besteet.

Q: Wat sinn d'Trojanesch Schwarm?

A: D'Trojanesch Schwerm sinn zwou Gruppen vun Asteroiden, déi um selwechte Wee wéi de Planéit Jupiter sinn.

Q: Firwat gouf d'Missioun Lucy genannt?

A: D'Missioun gouf nom berühmte "Lucy" Skelett benannt, wat d'Wëssenschaftler d'Verständnis vun der mënschlecher Evolutioun revolutionéiert huet.

Q: Wat ass den Zweck fir d'Trojanesch Schwarm ze studéieren?

A: D'Studie vun den Trojanesche Schwermen wäert wäertvoll Abléck an d'Geschicht an d'Bildung vun eisem Sonnesystem ginn.