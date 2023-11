Nei Entdeckungen an der Lucy Missioun vun der NASA: Onerwaart Binär Asteroid System fonnt

D'NASA's Lucy Raumschëff, op hirer Missioun fir d'Trojanesch Asteroiden, déi mam Jupiter verbonne sinn, z'erklären, huet viru kuerzem hiren éischte enke Fluch vun engem Asteroid gemaach. D'Missiounsteam war fir eng Iwwerraschung, wéi déi éischt Biller vum Flyby zréck op d'Äerd ukomm sinn - si hunn en anere klenge Asteroid entdeckt, deen dee méi groussen ëmkreest. Dës onerwaart Entdeckung huet d'Zuel vun den Asteroiden ëmgewandelt, déi Lucy vun 10 op 11 fléien wäert, wéi d'Missiouns-Haaptenquêteur Hal Levison erkläert.

Den Asteroid, deen d'Lucy laanscht geflunn ass, heescht Dinkinesh, dat heescht "wonnerbar" an der Amharesch Sprooch. D'Kamerae vun der Raumschëff hunn detailléiert Biller vum binären Asteroidesystem erfaasst, a weisen de méi klengen Asteroid, deen dee gréisseren ëmkreest. Dës Offenbarung mécht Dinkinesh zu engem eenzegaartegen a faszinante Studieobjekt.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'NASA an der Vergaangenheet binär Asteroidesystemer begéint huet. E puer kënnen den Didymos an Dimorphos System erënneren, op deem d'NASA DART Missioun bewosst am Joer 2022 beaflosst huet fir d'Äerdverteidegungsstrategien ze testen. Den Dinkinesh System huet e puer Ähnlechkeeten mat Didymos an Dimorphos, awer et ginn och faszinéierend Differenzen, déi d'Wëssenschaftler fäerten weider z'ënnersichen.

D'Biller opgeholl vun der Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) Kamera wärend dem Fluch verroden datt Dinkinesh ongeféier eng hallef Meile breet ass, mat deem méi klengen Asteroid ongeféier .15 Meilen moosst. Dës detailléiert Bildmaterial huet och als Fluchtest vum Terminal Tracking System vum Raumschëff gedéngt, deen trotz onerwaarten Erausfuerderunge vum Zil bewonnerbar gemaach huet.

D'Lucy-Missioun wäert hir Rees weiderféieren, mat deem nächste Fluch geplangt fir 2025 wann d'Raumschëff den Asteroid Donaldjohanson kënnt. D'Donnéeën, déi während dësem Fluchhafe gesammelt ginn, wäerte wäertvoll sinn fir eist Verständnis vun Asteroiden an hire komplexe Charakteristiken auszebauen.

FAQ:

Q: Wat huet d'NASA Lucy Raumschëff wärend senger éischter Asteroide fonnt?

A: D'NASA Lucy Raumschëff huet e binären Asteroidesystem entdeckt wärend sengem éischte Fluch vum Asteroid mam Numm Dinkinesh.

Q: Wat ass d'Bedeitung fir e binären Asteroidsystem ze fannen?

A: D'Entdeckung vun engem binären Asteroidesystem bitt eenzegaarteg Méiglechkeete fir wëssenschaftlech Studie a kann d'Liicht iwwer d'Bildung an d'Evolutioun vun Asteroiden werfen.

Q: Wéi grouss sinn d'Asteroiden am Dinkinesh System?

A: De gréisseren Asteroid, Dinkinesh, gëtt op ongeféier eng hallef Meile breet geschat, während de méi klengen Asteroid ongeféier 15 Meilen misst.

Q: Ginn et aner binär Asteroid Systemer déi d'NASA virdru begéint huet?

A: Jo, d'NASA huet virdru binär Asteroidesystemer wéi Didymos an Dimorphos begéint.

Q: Wat wäert dat nächst Zil fir d'NASA Lucy Raumschëff sinn?

A: Dat nächst Zil fir d'Lucy Raumschëff ass den Asteroid Donaldjohanson, deen et am Joer 2025 wäert ugoen.