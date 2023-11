Nei Entdeckung: Lucy Raumschëff enthüllt e binären Asteroid System

D'NASA Lucy Raumschëff, op hirer Missioun fir d'Trojanesch Asteroiden, déi mam Jupiter verbonne sinn, z'entdecken, huet eng spannend Entdeckung wärend senger éischter Flucht vun engem Asteroid gemaach. Wéi d'Raumschëff vum Asteroid mam Numm Dinkinesh geflunn ass, huet et Biller erfaasst, déi en anere klengen Asteroid opdecken, deen dee gréisseren ëmkreest, wouduerch et e binäre Asteroidesystem ass.

Den Numm Dinkinesh, dat heescht "wonnerbar" an der Amharesch Sprooch, huet sech als passend bewisen wéi d'Team hannert der Lucy Missioun hir Opreegung ausgedréckt huet. Dës onerwaart Entdeckung huet dem Lucy seng Tourzuel vun de geplangte siwen Asteroiden op eelef erhéicht, dorënner zwee Trojanesche Mounden an dësen nei entdeckte Satellit.

Dëse binäre Asteroidesystem deelt e puer Ähnlechkeeten mam Didymos- an Dimorphos-System, dee vu verschiddene NASA-Raumschëffer besicht gouf. Tatsächlech ass d'NASA DART Missioun bewosst an Dimorphos am September 2022 gerammt fir en Äerdverteidegungsplang ze testen. Wéi och ëmmer, et ginn "interessant Differenzen" et wäert ze ermëttelen, laut dem Lucy Projet Wëssenschaftler Keith Noll.

Wärend dem Fluch huet d'Lucy mat enger Geschwindegkeet vun 10,000 km/h laanscht Dinkinesh gezoomt vun enger Distanz vu ronn 270 Meilen iwwer dem Asteroid. D'Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) Kamera vum Raumschëff huet onheemlech detailléiert Biller vum Asteroidpaar ageholl. Baséierend op dëse Biller huet d'Team den Dinkinesh op eng hallef Meile breet geschat, mat deem méi klengen Asteroid ongeféier 0.15 Meilen moosst.

Zousätzlech zu dëser spannender Entdeckung huet dem Lucy säi Flyby als Fluchtest vum Terminal Tracking System vun der Raumschëff gedéngt. Déi initial Resultater weisen datt den Tracking System wéi virgesinn gesuergt huet, och wa se mat engem méi usprochsvollen Zil konfrontéiert sinn wéi virausgesot.

An der nächster Woch wäert d'Team weider d'Donnéeën analyséieren, déi während dem Flyby gesammelt goufen. Dem Lucy säin nächste Fluch ass fir 2025 geplangt wann et den Asteroid Donaldjohanson kënnt, versprécht weider Abléck an déi faszinéierend Welt vun den Asteroiden.

FAQ

Wat heescht et fir en Asteroid binär ze sinn?

Wann en Asteroid binär ass, heescht et datt et zwee Asteroiden an enger enker Ëmlafbunn ëm all aner sinn. Dee méi klengen Asteroid ëmkreest dee méi groussen, a bildt e binäre System.

Wat ass den Zweck vun der NASA Lucy Raumschëff Missioun?

D'Missioun vun der Lucy Raumschëff ass d'Trojanesch Asteroiden z'entdecken, dat sinn Objeten déi dem Jupiter seng Ëmlafbunn ëm d'Sonn deelen. Duerch d'Studie vun dësen Asteroiden hoffen d'Wëssenschaftler Abléck an déi fréi Bildung vum Sonnesystem ze kréien.

Wéi huet d'Lucy de binären Asteroid entdeckt?

D'Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) Kamera huet detailléiert Biller vum Asteroidepaar wärend dem Fluch erfaasst. Dës Biller weisen d'Präsenz vun engem méi klengen Asteroid, deen de gréisseren ëmkreest, wat e binäre System ugeet.

Wat sinn e puer Ähnlechkeeten tëscht dem Dinkinesh binäre System an dem Didymos an Dimorphos System?

Béid binär Systemer beinhalt e méi groussen Asteroid mat engem méi klengen an der Ëmlafbunn. Wéi och ëmmer, et ginn och bemierkenswäert Differenzen déi d'Wëssenschaftler interessant fannen a plangen weider z'ënnersichen.

Wéini kënnt dem Lucy säin nächste Fluch?

Dem Lucy säin nächste Fluch ass fir 2025 geplangt, wann et den Asteroid Donaldjohanson kënnt.