Wéi Fix NameDrop funktionnéiert net um iPhone

D'NameDrop Feature op iPhone ass e praktesche Wee fir Kontaktinformatioun mat Matbierger iPhone Benotzer iwwer AirDrop ze deelen. Wéi och ëmmer, e puer Benotzer hu Probleemer mat NameDrop erlieft net funktionnéiert. Och wann de genaue Grond hannert dësem Problem net kloer ass, ginn et e puer Fixer déi Dir kënnt probéieren.

Als éischt, kontrolléiert ob Ären iPhone d'NameDrop Feature ënnerstëtzt. NameDrop funktionnéiert nëmmen op ausgewielte iPhone Modeller déi kompatibel sinn mat iOS 17. Wann Dir en iPhone X oder e fréiere Modell hutt, wäert et iOS 17 net ënnerstëtzen an dofir funktionnéiert NameDrop net op Ärem Apparat. Zousätzlech, souwuel Ären iPhone an den Empfänger iPhone mussen iOS 17 installéiert hunn fir NameDrop richteg ze fonktionnéieren.

En anere gemeinsame Grond fir datt NameDrop net funktionnéiert ass d'Benotzung vum NameDrop Geste falsch. Fir dës Fonktioun ze benotzen, musst Dir déi iewescht Sektiounen vun zwee iPhones an der Noperschaft bréngen. Vergewëssert Iech datt déi iewescht Sektioune vu béiden iPhones géigesäiteg beréieren oder se zesummen setzen.

Wann Dir zoufälleg d'Astellung "Bringing Devices Together" deaktivéiert hutt, kann et och NameDrop zu Feelfunktioun féieren. Fir dëst z'iwwerpréiwen, gitt op d'Astellungsapplikatioun, oppen General, a tippt op AirDrop Astellungen. Vergewëssert Iech datt de "Bringing Devices Together" ageschalt ass.

Probleemer mat Bluetooth a WiFi Konnektivitéit kënnen och d'NameDrop Feature beaflossen. Probéiert Bluetooth a WiFi op béide iPhones auszeschalten an opzemaachen fir ze kucken ob et de Problem léist.

Par défaut ass AirDrop Visibilitéit op "Kontakter" op iPhones gesat. Wéi och ëmmer, well NameDrop benotzt gëtt fir Kontaktdetailer mat iPhone Benotzer ze deelen déi net an Äre Kontakter sinn, musst Dir AirDrop Visibilitéit op "Jiddereen" setzen fir datt NameDrop richteg funktionnéiert. Dëst kann an den AirDrop Astellunge gemaach ginn.

Heiansdo kann en einfachen Neistart kleng Bugs oder Softwareprobleemer fixéieren. Probéiert Ären iPhone nei ze starten fir ze kucken ob et den NameDrop net funktionnéiert Problem léist.

Wann keng vun den uewe genannte Léisunge funktionnéieren, kann d'Netzwierksastellungen op Ärem iPhone an dem iPhone vun der anerer Persoun hëllefen. Denkt awer drun datt d'Resetze vun den Netz Astellunge gespäichert WiFi Netzwierker a virdru bäigefüügt Bluetooth Geräter ewechhuelen.

Am Allgemengen, wann Dir Probleemer mat NameDrop erliewt, déi net op Ärem iPhone funktionnéiert, probéiert dës Fixer fir de Problem ze léisen a genéisst d'Bequemlechkeet vum Kontaktdeelen iwwer AirDrop.

