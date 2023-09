Wëssenschaftler hunn eng bemierkenswäert Entdeckung an hirer Studie vu Moundbiewen gemaach. Wann Apollo Astronauten Seismometer op der Mounduewerfläch gesat hunn, hu se festgestallt datt de Mound Moundbiewen erliewt, ähnlech wéi d'Äerd Äerdbiewen erlieft. Dës Moundbiewen kommen a véier verschidden Aarte: déif, flaach, thermesch, an déi duerch Meteorittenschlag verursaacht. Wéi och ëmmer, eng rezent Analyse vun thermeschen Äerdbiewendaten, déi vun Instrumenter vun der Apollo 17 Missioun opgeholl goufen, huet eng fënneft Aart vu Moundbiewen opgedeckt, déi bis elo onbekannt war.

Wärend der Apollo 17 Missioun goufen dräi Seismometer kalibréiert fir thermesch Äerdbiewen um Mound opzehuelen. Dës Apparater gesammelt Daten aus Oktober 1976 bis Mee 1977. Thermesch Äerdbiewen geschéien wéinst extrem Temperatur Ännerungen wéi de Mound Transitioune vun Dag zu Nuecht, rangéiert vun 250 Grad Fahrenheit (121 Grad Celsius) ze -208 Grad Fahrenheit (-133 Grad Celsius).

Mat sophistikéierten Techniken, dorënner Maschinnléieren, hunn d'Fuerscher vum California Institute of Technology d'Donnéeën nei iwwerpréift. Si hunn entdeckt datt thermesch Äerdbiewen reegelméisseg während dem Dag optrieden, awer si hunn och zousätzlech Zidderen fonnt, déi net mat den thermesche Biewen verbonne sinn. Dës nei Äerdbiewen sinn eréischt de Moien geschitt.

Fir d'Quell vun dëse Rätselbiewen ze bestëmmen, goufen d'Fuerscher iwwerrascht ze fannen datt se vun der Apollo 17 Moundlanderbasis stamen. All Moien, wéi d'Landerbasis vun der Sonn erhëtzt gëtt, expandéiert se a vibréiert, wat d'Biewen verursaacht. Dës Äerdbiewen geschéien mat bemierkenswäert Regularitéit, geschitt all fënnef bis sechs Minutten iwwer eng Period vu fënnef bis siwe Äerdstonnen.

Obwuel dës Moundbiewen vläicht net natierlech optrieden, droen se nach ëmmer zu eisem Verständnis vun der seismesch Aktivitéit vum Mound bäi. Dëst Wëssen ass entscheedend fir zukünfteg Moundentwécklung.

D'Fuerscher ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der Studie vun existéierenden Daten fir Experimenter a Missiounen ze designen, déi déi richteg Froen iwwer de Mound beäntweren. De Mound ass deen eenzegen Himmelskierper, nieft der Äerd, dee verschidde Seismometer op senger Uewerfläch huet, wat eng eenzegaarteg Geleeënheet bitt fir en anere Planetaresche Kierper an Déift ze studéieren.

An de leschte Méint gouf en neit seismesch Instrument genannt Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) um Mound vum indeschen Chandrayaan 3 Lander agesat. Et huet et fäerdeg bruecht en natierlecht Moundbiewen de 26. August 2023 opzehuelen, obwuel déi genee Quell vum Äerdbiewen nach ëmmer ënner Untersuchung ass.

Weider Fuerschung iwwer Moundseismesch Aktivitéit wäert d'Wëssenschaftler hëllefen d'Ënnerflächekrateren vum Mound ze kartéieren an no Oflagerungen ze sichen. Zousätzlech kënnen d'Fuerscher, andeems se Seismometer a permanent schatteg Regiounen um Südpol vum Mound setzen, potenziell Waasseräis erkennen, déi ënner der Uewerfläch gefaange sinn, well seismesch Wellen méi lues duerch Waasser reesen.

D'Resultater vun dëser Etude goufen am Journal of Geophysical Research - Planets am September 5 publizéiert.

