Neie Mortal Kombat Trailer verroden Jean-Claude Van Damme Haut

Netherrealm Studios huet haut en neien Trailer verëffentlecht deen d'Jean-Claude Van Damme Haut am Mortal Kombat 1 weist. Den Trailer weist de Van Damme géint verschidde Personnagen, dorënner Johnny Cage, an ënnersträicht déi alternativ Haut verfügbar fir de Mortal Kombat Veteran. Dës speziell Haut kann nëmmen opgehuewe ginn andeems Dir d'Premium / Kollector Editioune vum Spill kaaft.

D'Van Damme Haut am Mortal Kombat 1 ass e Wénkel fir d'Verbindung vum Schauspiller mat der Franchise. De Charakter vum Johnny Cage am Spill gouf laang vum Van Damme inspiréiert, mat enger vun den Ënnerschrëftbeweegunge vum Cage ass e gesplécktem Been Punch, erënnert un eng Beweegung vum Van Damme am Film Bloodsport.

Tatsächlech hunn d'Entwéckler bei Midway Games, d'Original Creatoren vun der Mortal Kombat Serie, probéiert d'Lizenz ze sécheren fir dem Van Damme seng Ähnlechkeet am éischte Mortal Kombat Spill ze benotzen. Dës Geleeënheet huet sech deemools awer net realiséiert.

Wärend enger rezenter Episod vu Hot Ones huet de Mortal Kombat Co-Creator Ed Boon verroden wéi d'Team e puer Versuche gemaach huet fir mat Van Damme an der Vergaangenheet ze kollaboréieren, awer net erfollegräich waren. "Dës Kéier hu mir d'Lotterie geschloen, a mir hunn hien," sot de Boon. "A mir hunn tatsächlech seng Stëmm, an hie wäert den Johnny Cage Charakter sinn."

Mortal Kombat 1 soll am September verëffentlecht ginn 19. Nieft der Haut vum Jean-Claude Van Damme gëtt d'Spill och de Retour vum Serie Veteran Nitara, deen vun der Actrice Megan Fox gestëmmt gëtt.

