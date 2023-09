Mortal Kombat 1 weist de Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

NetherRealm Studios, d'Creatoren vu Mortal Kombat 1, huet just de Look vum Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage am Spill enthüllt. D'Entdeckung vun dëser spezieller Haut, déi de Van Damme a sengem ikonesche Outfit aus dem 1988 Film Bloodsport weist, ass während der Serie Co-Creator Ed Boon Episod vun Hot Ones geschitt.

Dem Van Damme säin Optrëtt am Mortal Kombat 1 hält Bedeitung wéinst der Geschicht tëscht Bloodsport, Van Damme, an dem Spillfranchise selwer. An de fréie Stadien vun der Entwécklung war den éischte Mortal Kombat eigentlech e Van Damme Spill geduecht. D'Equipe hannert dem Spill wollt de Van Damme de Stär vum Titel sinn, och Biller vum Bloodsport an hirem initialen Terrain. Wéi och ëmmer, dëst Konzept ass ni komm an ass amplaz Mortal Kombat gebuer. Den Johnny Cage, ee vun de Charaktere vum Spill, huet ëmmer als Hommage oder Parodie vum Van Damme geschéngt, wat dës speziell Haut e Kulminatioun vun där Verbindung mécht.

D'Van Damme Haut wäert verfügbar sinn fir Kombat Pack Besëtzer, déi Zougang zu zousätzlech Inhalter duerch d'Saison Pass hunn. Wärend Footage vun der Haut scho virdru gepëtzt gouf, ass dëst déi éischte Kéier datt de Rendering komplett opgedeckt gouf. Et gëtt erwaart niewent dem Mortal Kombat 1 seng fréi Zougang Verëffentlechung ze starten.

Mortal Kombat huet eng Geschicht fir Promi Skins an d'Spill ze integréieren. Virdrun Installatiounen hu Skins mat den Ähnlechkeeten a Stëmmen vum DJ Dimitri Vegas gewisen, souwéi Besetzungsmemberen Bridgette Wilson, Linden Ashby, a Christopher Lambert aus dem Mortal Kombat Film 1995. Zousätzlech huet Mortal Kombat X eng speziell Haut fir Jax abegraff, portraitéiert vum Carl Weathers, gebündelt mat der Predator DLC.

