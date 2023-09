Mortal Kombat 1: Eng nei Ära vu Kampf

Mortal Kombat 1, entwéckelt vun NetherRealm Studios, ass den héich erwaarten Retour vun der legendärer Kampfspillfranchise. Dës lescht Installatioun zielt fir Spiller eng frësch a spannend Erfahrung ze bréngen, mat engem komplett nei gebuerene Universum.

Am Häerz vum Mortal Kombat 1 ass eng epesch Storyline, déi vum Fire Gott Liu Kang a Bewegung gesat gëtt. Mat senger neierfonnter Kraaft ass de Kang décidéiert de Mortal Kombat Universum ëmzeformen an eng nei Ära vun der Eruewerung ze kreéieren. D'Spiller kréien d'Méiglechkeet sech mat dëser ikonescher Kampfspillserie op eng ganz nei Manéier ze engagéieren.

Ee vun de Standout Feature vum Mortal Kombat 1 ass den neie Kampfsystem. NetherRealm Studios huet geschafft fir d'Spillmechanik ze verbesseren, Spiller mat enger méi dynamescher a flësseger Kampferfarung ze bidden. Dëst erlaabt eng méi déif Strategie a méi spannend Schluechte, wéi d'Spiller déi intensiv Welt vu Mortal Kombat navigéieren.

Zousätzlech zum aktualiséierte Kampfsystem, Mortal Kombat 1 stellt nei Spillmodi vir fir d'Spiller engagéiert ze halen. Egal ob Dir sicht Är Fäegkeeten géint Erausfuerderung AI Géigner ze testen oder géint Frënn am lokalen oder online Multiplayer konkurréiere, et gëtt e Modus fir all Spiller seng Virléiften ze passen.

Natierlech kann een net iwwer Mortal Kombat schwätzen ouni déi ikonesch Fatalities ze ernimmen. Dës brutal Ofschlossbeweegunge sinn zu engem Haaptgrond vun der Franchise ginn, a Mortal Kombat 1 erhéicht d'Bar nach eng Kéier. Bereet Iech op d'Kiefer an d'Wirbelsäule-kribbelend Fatalitéiten, déi Är Géigner deziméiert loossen.

D'Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1 ass geplangt fir September 14, an et wäert op PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, a PC verfügbar sinn. Maacht prett fir an d'Arena ze goen an déi nächst Evolutioun vu Mortal Kombat ze erliewen.

- Fatalitéiten: Ofschlossbeweegungen an der Mortal Kombat Franchise, déi Spiller erlaben hir Géigner op eenzegaarteg a grujeleg Manéier brutal ze besiegen.

- NetherRealm Studios