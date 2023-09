Gitt en éischte Bléck op de Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage am Mortal Kombat 1

Fans vu Mortal Kombat si fir e Plëséier mat der kommender Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1, wéi de Schauspiller Jean-Claude Van Damme säin Debut als Johnny Cage mécht. En neien Trailer ass verëffentlecht ginn, deen eis en Abléck vum actiongepackte Spillspill an dem ikonesche Charakter gëtt, deen duerch dem Van Damme seng Ähnlechkeet ëm d'Liewe komm ass.

D'Jean-Claude Van Damme Haut fir Johnny Cage gëtt am Kombat Pack abegraff, deen Spiller fréi Zougang zu enger Rei vun eroflueden Inhalter (DLC) bitt. Zousätzlech zu der Johnny Cage Haut kréien d'Spiller och Zougang zu sechs nei spielbar Charaktere: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man, an Homelander. Dës Personnagen wäerte verfügbar sinn fir de Post-Start erofzelueden, fir d'Spill nach méi Varietéit ze addéieren.

D'Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1 ass geplangt fir de 14. September 2023. Et wäert verfügbar sinn op verschidde Plattformen dorënner PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a PC (iwwer Steam an Epic Games Store). D'Spiller wäerten d'Méiglechkeet hunn d'Spill op hirer bevorzugter Plattform ze erliewen an un déi intensiv Schluechte matzemaachen, fir déi Mortal Kombat bekannt ass.

Dësen leschten Trailer huet Opreegung gespuert ënnert de Fans, déi freeën eis ze gesinn wéi dem Van Damme seng Porträt vum Johnny Cage un hir Erwaardungen moosst. Mat sengem Hannergrond a Kampfkonschtfilmer bréngt de Van Damme eng eenzegaarteg Physikalitéit a Charisma fir de Charakter, versprécht eng onheemlech Spillerfahrung fir Mortal Kombat-Enthusiaster.

Insgesamt ass d'Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1 héich erwaart, an d'Inklusioun vum Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage füügt eng extra Schicht vun Opreegung bäi. Maacht prett fir an d'Arena ze goen an Är Kampffäegkeeten entlooss ze ginn, wéi Mortal Kombat seng Ierfschaft vu spannende Spillspiller an onvergiessleche Personnagen weiderféiert.

Definitiounen:

- DLC (Downloadable Inhalt): Zousätzlech Inhalter, dee kann erofgeluede ginn an an e Videospill no senger éischter Verëffentlechung bäigefüügt ginn, typesch nei Features, Charakteren oder Niveauen ubidden.

- Kombat Pack: E Package vun eroflueden Inhalt fir d'Mortal Kombat Serie, normalerweis mat neie Personnagen a Skins.